La teoría de los fans de Aitana y Sebastián Yatra sobre el mensaje oculto de sus canciones

Aitana Ocaña ha causado un enorme revuelo con el estreno de su nuevo disco, 'Alpha'. La artista catalana ha experimentado un cambio radical no solo en lo que tiene que ver con su imagen sino también con su música, sacando al mercado este álbum que está repleto de canciones muy especiales para ella. Ya habíamos hablado de Luna, la canción que parece hablar de su historia de amor con Sebastián Yatra, sin embargo, lo que no sabíamos es que podría tener un significado que va mucho más allá.

Al menos eso es lo que han comentado sus seguidores, que afirman que Luna no solo es la declaración de amor más bonita de Aitana, sino que es su respuesta al tema Básicamente, que Yatra publicó en el año 2022 y que formaba parte de su disco 'Dharma'. Además, la estética de sus videoclips podría ser parecida, tal y como puede verse en estas dos imágenes.

"Básicamente y Luna: canciones de amor que se contestan", "Tremenda declaración", "Sebas tiene una canción que se llama Básicamente donde él se refiere a sí mismo como la Luna y la letra coincide en que era para ella", "Ellos no dicen nada pero, a su manera, en forma de canciones le gritan al mundo lo enamorados que están", "Está claro a quién va dirigida", "Es su respuesta a Básicamente"... han comentado.

Para entender mejor por qué sus seguidores tienen esta teoría, hay que ver con detalle las letras de sus canciones, ya que es cierto que tienen mucho que ver y parece que se responden el uno al otro. Empecemos por Aitana, que canta:

Tú, mi Luna llena eres tú

Cuando apareces eres luz

Y las estrellas se molestan

Me miras más que a ellas

Tú, mi Luna llena eres tú

Cuando apareces eres luz

Y cuando estás todo es seguro

Y si te vas se vuelve oscuro

Tantos años que costó estar juntos

Cada uno en su lado del mundo

Solo en sueños te besaba

Porque nunca lo aceptaba

Por su parte, Sebastián dice en la canción que publicó el año pasado:

Básicamente aquí estamos los dos

La Luna soy yo, el planeta eres tú

Y has ido girando, buscando una luz

Probablemente otra vez salga el sol

pero aquí estoy yo, porque aquí estas tú

Te quedas girando, esperando mi luz

Lo intentamos y está mal

porque tú no eres capaz

de darme un beso y no volar (...)

Contigo y las estrellas yo no puedo ir despacio

Conmigo tú te estrellas, como un loco te salvo