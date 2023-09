Aitana se hace viral al demostrar su firmeza con el padre de una fan

Loading the player...

Han pasado seis años desde que Aitana Ocaña ingresó en la academia de Operación Triunfo cuando apenas acababa de cumplir la mayoría de edad. Desde entonces, su vida ha cambiado mucho. Se ha convertido en una auténtica estrella internacional que arrasa allá donde va y está a punto de lanzar su tercer disco, Alpha. Con incontables fans por todo el mundo, Aitana siempre tiene una sonrisa para ellos, dispuesta a firmar autógrafos o hacerse fotos con sus ellos en cualquier momento y lugar. Sin embargo, ha tenido que vivir un momento de lo más desagradable en su último encuentro con sus admiradores, a las puertas del programa El Hormiguero. Ocurrió cuando el padre de una de las chicas increpó a la artista, quien, al no poder hacerse fotos individuales con cada uno de sus seguidores, propuso un posado grupal. Ante los insultos, Aitana no dudó en responder pidiendo respeto. La escena, que fue captada en vídeo, ha sido muy comentada. Todos han aplaudido a la artista por no estar dispuesta a aceptar los insultos. Dale al play para verlo.

