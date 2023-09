Aitana cuenta emocionada cómo conoció a Penélope Cruz, con quien protagonizó un momento fan

El plató de El Hormiguero se ha llenado de ritmo electrónico y talento vocal a golpe de las melodías de alpha, el tercer álbum de Aitana Ocaña. La intérprete catalana, que ha acudido al programa para presentar este nuevo y misterioso proyecto con tintes noventeros que verá la luz este 22 de septiembre y dar nuevos detalles sobre él a 48 horas de su lanzamiento al mercado, se ha sentado frente a Pablo Motos, con quien ha protagonizado una entrevista cargada de carisma, diversión y anécdotas personales. Todo, horas después de que saliera a la luz el adelanto de uno de los temas de este disco, Dos extraños, que ha causado una auténtica revolución entre sus fans. ¿El motivo? Muchos han visto en sus versos significativos paralelismos con la historia de amor que vivió con Miguel Bernardeau, con quien rompió hace casi un año tras cuatro de relación sentimental.

De la admiración por su madre al momento fan con Penélope Cruz

Radiante y enfundada en un look total black vibrante y de inspiración rockera, la artista de San Clemente de Llobregat, de 24 años, ha mostrado su lado más natural, cercano y sincero frente a su interlocutor. Con él ha compartido algunas novedades de esta aventura profesional, inminente gira y pormenores como que se trata de un trabajo pop que cuenta con tres baladas "bastante bonitas" y que ha creado en base a la música que sus padres le ponían cuando era pequeña. En ese sentido, se ha referido a su madre como la persona a la que más admira, todo un ejemplo para ella. En lo que respecta a populares personalidades ha mencionado a Penélope Cruz como uno de sus referentes y una de las celebridades a las que más ilusión le ha hecho conocer en persona.

Sin poder evitar contener la sonrisa, la intérprete de Las Babys ha rememorado el día en que desvirtualizó a la actriz madrileña, a quien, según ha subrayado, "admiro muchísimo": "Un día me llegó un mensaje de Brays Efe y me dijo que Penélope me queria preguntar una cosa. Yo pregunté '¿qué Penélope?' y entré en pánico. Estuve todo el rato mirando el móvil", ha recordado. Fue después cuando supo que el motivo era que la esposa de Javier Bardem quería asistir a uno de sus conciertos, algo que finalmente ocurrió hace exactamente un año y se produjo ese esperado encuentro entre ambas.