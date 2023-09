La reacción de Ana Duato al preguntarle por la nueva canción de Aitana con indirectas a Miguel Bernardeau

Loading the player...

El nuevo disco de Aitana todavía no ha visto la luz y ya está dando mucho de qué hablar. Especialmente 2 extraños, el single de Alpha, que saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre. Y es que todo apunta a que este tema está dedicado a su expareja, Miguel Bernardeau. En un adelanto que la artista ha compartido con sus seguidores, se escuchan frases que parecen hacer referencia a su historia de amor ("Te conocí con 19, besos van y besos vienen", "Fue por idiota que yo me hice ese tatu", "Valen de nada cuatro años juntos"), aunque que habrá que esperar unos pocos días para poder disfrutar de esta canción y del álbum al completo. Ana Duato, madre de Miguel, ha sido preguntada al respecto. ¿Quieres escuchar la respuesta de la actriz? Dale al play y no te lo pierdas.

-Así es la letra del nuevo tema de Aitana 'Dos extraños', ¿sobre su historia con Miguel Bernardeau?