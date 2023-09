La nueva canción de Aitana ¿con mensajes ocultos hacia su ex, Miguel Bernardeau?

Desde que Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau anunciaran el fin de su relación en diciembre de 2022 después de cuatro años de relación, las suposiciones, especulaciones y opiniones en torno al fin de esa relación no han dejado de sucederse. Aitana acaba de lanzar un adelanto de su nuevo sencillo 2 extraños de su próximo disco Alpha, cuya fecha de lanzamiento será el 22 de septiembre, y muchos ven en el tema claras referencias a su historia de amor con Miguel Bernardeau. El sencillo, con una letra cargada de significado, habla de desamor y hace pensar en la relación que vivió con el protagonista de Élite, con el que comenzó su romance cuando ella tenía 19 años, como así dice la canción.

La letra de 2 extraños no ha dejado de causar cierto asombro entre sus seguidores, que ven en apenas dos estrofas claras varios dardos dirigidos al hijo de Ana Duato. "Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar? Si está frío como nieve. No estás tú, fue por idiota que yo me hice ese tattoo pero ahora no estás tú", dice uno de los fragmentos. La artista y el actor se conocieron precisamente cuando ella tenía 19 y él 22. A su vez Aitana lleva una "m" minúscula en la parte izquierda del torso que correspondería a la inicial del actor, Miguel.

"La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue ‘mal time’, pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños", dice la siguiente estrofa del single. "Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño".

No obstante, aunque muchos vean una clara indirecta a su ex, habrá que esperar al próximo día 22 para escuchar la letra al completo de la canción con mezcla de pop y sonidos electrónicos. De confirmarse que Bernardeau es el protagonista de sus versos, tal vez podamos conocer más detalles de esa historia de desamor y qué ocurrió para que una de las parejas más admiradas y atractivas del espectáculo pusiera fin a su relación.