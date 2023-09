Sara Rubio, mujer de Roberto Leal, desvela cómo empezó su historia de amor: 'Nadie sospechaba nada'

Roberto Leal y Sara Rubio están de celebración al cumplirse justo ocho años desde que pasaron por altar, uno de los días más importantes de sus vidas y que ninguno jamás olvidará. Prueba de ello es la forma tan bonita y entrañable en la que ambos destacaban esta fecha, echando la vista atrás en el caso de ella para revelar cómo empezó todo. Son, en definitiva, momentos únicos e imborrables que guarda en su memoria y ha querido compartir.

"Cansada de un trabajo que no me gustaba, me vine a Madrid a estudiar un máster", comienza explicando la periodista en su texto. "La tele donde iba a hacer las prácticas cierra y de carambola termino en Antena 3", añade sobre su llegada a la cadena privada. "Hora de comer. Una mesa llena de gente y solo una silla vacía. Me siento. Justo enfrente, un chico sevillano que me sonaba de la tele", describe sobre aquel primer encuentro con el presentador andaluz.

"Hablamos de acentos. Llueve. Me regala un libro. Me invita a desayunar en la cafetería de Antena. Le invito yo al día siguiente. Quedamos para jugar al billar. Le gano. Ahora, a los dardos. Me gana. Disimulamos mandándonos mensajes y correos de punta a punta de la redacción. Nadie sospecha nada y eso nos gusta", cuenta la reportera catalana sobre sus compañeros, quienes al parecer en ese instante aún no imaginaban lo que allí dentro se estaba fraguando.

"Nos escapamos a Cádiz y a Sevilla. Brindamos. Parece que la cosa va en serio. Todos empiezan a sospechar. Ya es un secreto a voces. Y eso también nos gusta", prosigue Sara de forma muy divertida para confesar que su romance con el actual conductor de Pasapalabra era ya vox populi entre la gente de su entorno laboral. "Justo ahí empieza el viaje más bonito, increíble y maravilloso de todos", apostilla con mucho sentimiento.

"Hoy hace 8 años que me casé con el chico sevillano que me sonaba de la tele. La vida. Te quiero, Roberto... No imaginas cuánto. Eres el mejor 'sí' de mi vida", remata la comunicadora de la manera más romántica posible. Mientras, su marido tampoco se ha quedado atrás y le ha dedicado en su perfil público unas palabras que emocionan a cualquiera, acompañándolas -como ha hecho ella- con algunas de sus fotos de su álbum personal.

"Que si te apoyas en él, se tumba y es un infinito. Porque eso es lo que siento a tu lado, que todo es así. El cariño, el amor, los paseos, las miradas, las risas y rosas, las noches, los días, los 'te escucho' y los 'qué te pasa', la complicidad y el compañerismo (...) Qué regalo más bonito es estar contigo y formar este equipazo con nuestros ratones. Te quiero, Sara. Suma y vive", ha escrito Leal (44 años) a su esposa (39).

Roberto y Sara se conocieron en Espejo Público, el magacín matinal donde él trabajaba como compañero de Susanna Griso en plató y ella de reportera. Comenzaron a salir en 2012, se comprometieron en enero de 2015 y en septiembre de ese mismo año se casaron en Madrid. En julio de 2017 dieron la bienvenida a su primera hija, Lola, y en febrero de 2021 aumentaron la familia con la llegada del pequeño Leo. Juntos forman un cuarteto irrompible.

