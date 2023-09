Gema López, la colaboradora que huye de los focos en lo personal y vuelve muy ilusionada a los platós

Tiene mucho recorrido a sus espaldas dentro de la profesión, pero eso no quita para que sienta más que nunca los nervios típicos del primer día. Gema López no oculta la felicidad que siente por el nuevo reto de envergadura en el que se ha estrenado ya, en lo que significaba su regreso a la televisión tras el fin de Sálvame y su cambio a otra cadena que conoce perfectamente. De hecho, este lunes volvía a Antena 3 doce años después y ello le generaba una lógica excitación que no ha tardado en confesar.

"Hoy entiendo mejor que nunca lo que significa volver al lugar en el que fuiste feliz. Ha sido emocionante reencontrarme con compañeros a los que no veía desde hacía más de una década", decía esta semana la periodista durante los preparativos para su debut, mientras compartía un cariñoso posado con Susanna Griso, Miquel Valls y Alberto Díaz (este último el que fuera director de Gema en las tardes de Telecinco).

Reconocía también nuestra protagonista que retorna a la emisora de San Sebastián de los Reyes "con la mochila llena de experiencias aprendidas gracias a los magos de la televisión (La Fábrica de la Tele) y con la misma fuerza de aquellos maravillosos años del ¿Dónde estás corazón?", señalaba en alusión al mítico programa presentado por Jaime donde ella saltó a la popularidad como colaboradora. A partir de ahora, comienza para ella una nueva y exigente andadura que afronta "con muchas ganas", ha recalcado.

En lo laboral conocemos prácticamente todo lo que ha hecho Gema López, incluidas sus otras pasiones más allá de la pequeña pantalla. Nos referimos a la tienda de ropa online Ne&Nu de la que es propietaria y en la que también hace de modelo de las diferentes prendas que tiene a la venta. Su faceta más personal, por el contrario, es mucho más desconocida ya que ella siempre se ha mostrado especialmente hermética.

A diferencia de la mayoría de sus excompañeros de Sálvame, la periodista madrileña de 52 años siempre fue muy reacia a comentar en plató cualquier aspecto relacionado con su vida privada, separando por completo lo que era su trabajo allí de su intimidad. Lo que sí es sabido es que compartió su vida durante mucho tiempo con Antonio Pardo Sebastián (54), el polifacético actor, productor teatral, director, coreógrafo y hasta cantante del que se separó hace ya un lustro.

Fruto de su amor nació su única hija Nadia, que tiene 16 años y es el ojito derecho de su orgullosa madre. "Preparándose para el gran día", contaba Gema hace unos meses sobre su primogénita mientras compartía una imagen de ella de espaldas mientras esta se acicalaba muy posiblemente para su graduación. "Mini yo se hace mayor", añadía con humor al hablar de cómo ha crecido su niña.

Al parecer, la colaboradora mantiene una muy buena relación con su ex tras tomar diferentes caminos en 2018 después de doce años juntos, donde su máxima prioridad ha sido siempre el cuidado de Nadia. La jovencita, convertida ya en una adolescente, seguro que habrá encendido hoy la 'tele' para ver a su madre emprender esta nueva aventura que tanta ilusión le hace.

