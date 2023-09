Los otros 'chicos Hermida' que se convirtieron en todo un fenómeno televisivo junto a María Teresa Campos

Él les dio la oportunidad y ellos continuaron su legado. Era su maestro, su guía y su amigo. Jesús Hermida, tristemente fallecido en 2015, apostó por ellos y ellos supieron aprovechar la oportunidad. Hablamos de 'los chicos Hermida', un grupo de mujeres y hombres que lograron colarse en nuestras casas a través de la pequeña pantalla y que estaba formado, entre otros, por María Teresa Campos, Concha Galán, Belinda Washington, Irma Soriano, Consuelo Berlanga, Nieves Herrero, Toni Cantó, Agustín Bravo, Carlos García Hirschfeld y Goyo González.

Todos ellos trabajaron codo con codo con el periodista del llamativo flequillo y de las interminables eses a lo largo de los años 80 y 90, aunque después cada una de ellos tomó diferentes caminos labrándose, a base de esfuerzo, trabajo y mucha dedicación, brillantes carreras profesionales.

María Teresa Campos

María Teresa Campos fue una de sus alumnas más aventajadas y llegó incluso a convertirse en su "sucesora". Tras debutar en televisión en 1981 como colaboradora del programa Esta noche, continuó su trayectoria con Estudio directo, junto a Marisa Abad desde el que dio el salto a La Tarde7, en donde sustituyó a Pepe Navarro y Nuria Gispert. Sin embargo, su gran oportunidad le llego en 1986 cuando paso a formar parte del del equipo de Jesús Hermida.

Su manera de desenvolverse ante la cámara y su forma de comunicar la allanaron el camino para ser elegida subdirectora de Hoy por hoy en la Cadena SER, aunque a ella lo que le gustaba era la televisión a la que volvería en los años 90 para sustituir a Hermida al frente del espacio A mi manera, ganándose el título de la reina de las mañanas con magazines como Pasa la vida y Día a Día.

Su carisma y su legión de fans la convirtieron en un animal televisivo que permanecería ante las cámaras hasta 2021, año de su retirada tras haber conseguido convertir en “oro” o en líderes de audiencia cada programa que tocaba.

Consuelo Berlanga

La periodista Consuelo Berlanga también puede presumir de haber pertenecido al 'club de las chicas Hermida'. Trabajo en el espacio Por la mañana de 1987 a 1989, año en el que comenzaron a lloverle las oportunidades lejos de su maestro con programas como Tan contentos (Antena 3) o Qué pasó con, en Canal Sur. También presentaría un formato tan peculiar como Waku-Waku, aunque también probaría suerte en la radio e incluso como participante de Supervivientes en el año 2010.

Nieves Herrero

Quien tampoco ha podido olvidar la oportunidad que le brindó Jesús Hermida, es Nieves Herrero. La veterana periodista llegó a TVE como redactora de Por la mañana, tras un rodaje previo por prensa y radio. Su conexión con el de Ayamonte surgió casi en el primer minuto y juntos formaron un binomio indisoluble en el espacio A mi manera.

Después, la carrera de Nieves despegaría sola con su programa propio De tú a tú. Dando el salto después al programa Cita con la vida en Antena 3, Hoy es posible en TVE y Lo que es la vida en las tardes de RNE. Además, combinó su trabajo de periodista con el de la educación dando clases en la facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Villanueva de Madrid, así como por su pasión con la escritura, teniendo más de una decena de libros en el mercado.

Irma Soriano

Irma Soriano logró conquistar el corazón de un periodista tan serio como Hermida con su particular sentido del humor. Ella era quien se encargaba de presentar los concursos del magazín A mi manera, presentado por el onubense. Después y al igual que al resto de sus compañeras le lloverían las ofertas, haciéndose con espacios como La Ruleta de la Fortuna de Antena 3 y continuando su currículum en cadenas autonómicas como Canal Sur y Castilla-La Mancha televisión.

Concha Galán

Otro ángel de Hermida, que no de Charlie, es Concha Galán, quien se encargó de la sección de cocina en A mi manera, continuando su carrera de la mano de María Teresa Campos quien vio su potencial y no dudo en ‘ficharla’ para el programa Pasa la vida. Después y al igual que sus compañeras tocaría todos los palos de una cadena a otra, los últimos de ellos colaborando en programas como Espejo Público, ¡Qué tiempo tan feliz! o El método Gonzo. Además, consciente de que el tiempo no pasa en balde y mucho más en la televisión, Concha ha enfocado su carrera profesional a la publicidad y el marketing online, y ha cursado formación en Community Management.

Belinda Washington

Belinda Washington jamás pensó que su mundo fuera la televisión, sin embargo, tras estudiar Derecho, Publicidad y Arte Dramático, su gran oportunidad le llegó de las manos de Hermida a quien conquistó durante un casting vestida de Marilyn Monroe allá por el año 1991 cuando el presentaba El programa de Hermida en Antena 3. Después Belinda ficharía por Telecinco, donde se puso al frente de uno de los primeros programas de crónica rosa de nuestro país, ¡Qué me dices! junto a Antonio Botella 'Chapis' de 1995 a 1998.

Marilo Montero

La pupila más joven de Hermida fue, quizás, Mariló Montero, a quien el periodista fichó para su club en 1988. Alumna aventajada, se convirtió en la mano derecha del comunicador, que sin saberlo le dio la popularidad que necesitaba para catapultarla a lo más alto. Casada con Carlos Herrera, del que se separaría en el 2011, Mariló logró hacerse su particular huequecito en Telemadrid, Telecinco, Antena 3 TV, Canal Sur TV y hasta rivalizó con María Teresa Campos como a reina de las mañanas como subdirectora y presentadora de La mañana de La 1.

Silvia Jato, Inés Ballester, Miriam Diaz Aroca o Mayte Pascual fueron otras de ‘las chicas Hermida’ que tuvieron la oportunidad de trabajar con el que fue y será uno de los mayores comunicadores de nuestro país. Pero no solo ellas, también hubo 'chicos Hermida' con exitosas carreras en televisión.

Agustín Bravo

Agustín Bravo, fue uno los rostros más conocidos de la pequeña pantalla en la década de los noventa. Empezó siendo el fiel compañero de Carmen Sevilla en el programa El Telecupón pero su gran éxito como presentador le llegó al extremeño gracias al 'maestro' Jesús Hermida, quien le fichó en 1989 para su programa Por la mañana, en Televisión Española. Coincidió con Ana Blanco y Mariló Montero en Telemadrid y pasó por Telecinco, Antena 3 y después por Canal Sur, donde triunfó con Bravo por la tarde, programa que le valió una Antena de Oro a mejor presentador de 2001.

Toni Cantó

Antonio Cantó García del Moral, popularmente conocido como Toni Cantó, actor y político, comenzó su carrera ante los focos a finales de los años 80. Comenzó trabajando como modelo y, tras estudiar en el Centro Dramático Nacional, logró desempeñar su primer puesto en televisión. En 1986 se convirtió en presentador del magacín 'La tarde' de Televisión Española. Un año después, se puso al frente de 'Sábado Noche' y, en 1988, pasó a formar parte del equipo de 'Por la mañana', programa que Hermida realizaba a diario en TVE. Fue esto lo que le ayudó a hacerse un hueco en la pantalla como actor.

Carlos García Hirschfeld

Formado en la radio, Carlos García Hirschfeld, el 'hombre del apellido impronunciable' dio el salto a la televisión, donde pasó por los servicios informativos de Antena 3 y después se convirtió en un 'chico Hermida'. Ese fue el pistoletazo de salida de una carrera de éxito que le permitió, en el año 1997, ponerse al mando del programa bautizado como "Noche de impacto", un combinado de vídeos caseros con música de tensión donde los espectadores disfrutaban desde el sofá de momentos de apuro de personas anónimas.

Javier García Mateo

Considerado como una de las mejores voces radiofónicas periodísticas de España, Javier García Mateo, recayó en Por la mañana (1987-1989) donde coincidió con Toni Cantó y María Teresa Campos. Hermida no dudó entonces en subirle a uno de los primeros helicópteros de tráfico para hacer las retransmisiones en directo de las mañanas. Javier, que falleció en 2020 víctima de un cáncer, fue pareja de Terelu Campos, cuando la hija de María Teresa empezaba a abrirse camino en el mundo de la televisión.

Goyo González

Gregorio González Sánchez, pero para el público siempre será Goyo González. Presentador de televisión, locutor de radio, pintor, carismático y con mucho sentido del humor, se convirtió en uno de los presentadores estrella de la década de los 90 y, sin duda, es una de las caras más queridas y conocidas de Telemadrid. Comenzó en la radio, pero se terminó enamorando de la televisión. Se presenta como un 'orgulloso chico Hermida' y tiene la suerte de haber formado parte de programas como A mi manera (1989), que presentaron Jesús Hermida y María Teresa Campos, o el matinal Pasa la vida (1991) en TVE.

Curro Castillo

Formaba parte del Ejército, aunque de forma provisional, cuando, el 23 de febrero de 1981, algunos mandos militares protagonizaron el intento fallido de Golpe de Estado. El único medio a través del cual podía recibir noticias era la radio. Fue así como descubrió el “poder tan maravilloso” del medio, un universo en el que persiguió entrar. Poco después, en 1981, lo consiguió: de Radio Juventud de Madrid, dio el salto a La Voz de Madrid. Desde entonces, compatibilizó este medio al que dedicó toda su vida -estuvo en Radio Cadena Española, COPE, Radio España y Onda Madrid- con la televisión, donde trabajó más de diez años -TVE1, Antena 3, Telemadrid, Castilla y León TV-. En 2021, la esclerósis múltiple “decidió” jubilarlo. El comunicador padece esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso central.