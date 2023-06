Rocío Crusset celebra su cumple entre rosas rojas y la felicitación de Mariló Montero con su foto favorita

Rocío Crusset cumple 29 años. La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera celebra un año más y lo hace recibiendo el cariño y afecto de todos los suyos. "Felicidades a mi vida entera. Aunque aquí no parezcas muy contenta, tuviste una infancia muy feliz", dice su madre junto a una foto de ellas juntas sentadas en un sofá. La periodista y presentadora ha abierto su álbum para dedicarle unas preciosas palabras a su hija y ha destacado una de las fotos por encima del resto. "Esta foto es mi favorita. Hoy mi hija cumple años Rocio Crusset, mi flamenca!!! Te quiero", señala junto a una foto de madre e hija mirándose mientras ella la maquilla para la feria. Una instántanea que su hija no tardaba en comentar y agradecía la felicitación desde el otro lado del charco: "Gracias, mami!!! Te quiero".

Su hermano Alberto Herrera tampoco se ha olvidado de esta fecha tan señalada y publicaba varias imágenes de ellos abrazados en su más tierna infancia. "Afecto unidireccional", escribe junto a un collage de fotos de cuando eran niños y de otra de ellos en la actualidad."Y que todo siga igual, te adoro". A lo que ella contestaba: "Único y eterno. El amor de hermanos es como ningún otro", señalaba Rocío.

La top recibía como regalo un gran ramo de rosas rojas por su cumple y agradecía todas las feliciitaciones. La modelo continúa su relación sentimental con el empresario italiano Maggio Cipriani, con quien comparte su vida desde hace cuatro años y su relación marcha “viento en popa", como contaba en ¡HOLA!, aunque de momento no tienen planes de boda. En mayo de 2019, la pareja confirmó su relación y Rocío declaraba estar de nuevo enamorada.

Rocío Crusset no solo triunfa en el terreno sentimental, sino también en el profesional. La top vive en Nueva York desde hace años y recorre el mundo por sus compromisos profesionales. Hace unos días realizó una escapada a Cerdeña y a la isla caribeña de Antigua para asistir a la boda de unos amigos. Siempre que puede, la modelo regresa a su país para estar con los suyos. Rocío es imagen de la campaña de verano de El Corte Ingles y su padre, Carlos Herrera, no puede estar más orgulloso. "Vaya modelo más excelente ha contratado El Corte Inglés para su campaña de verano…", comentaba con gracia al ver la foto de su hija en la fachada de los grandes almacenes. La esposa del locutor, Pepa Gea, adora a los hijos del periodista y demostró la gran admiración que siente por la benjamina del clan."Espectacular, Rocío". Después de tantos halagos Rocio señalaba: "Pues después de esto ya no sé si tengo más ganas de verano o de ir a Madrid a verme a lo grande! Gracias a todo el equipo por este campañón! Sois lo más. Trabajar con vosotros es un lujo, de los buenos", señalaba agradecida.

Rocío Crusset estuvo en la boda de su padre en Nueva York. "Están en todo su derecho a ser felices así", contaba la hija de Carlos tras acudir al enlace. La pareja pronunció el 'sí, quiero' en un enlace íntimo y muy discreto al que asistieron los dos hijos que Herrera tuvo durante su matrimonio con Mariló Montero: Alberto Herrera, que también se dedica a la radio, y Rocío Crusset. Y también estuvieron presentes las dos hijas que Pepa Gea tiene de una anterior relación, pues público una imagen de las tres juntas en Nueva York: "Yo sin ellas no voy a ningún lado".