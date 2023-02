El orgullo de Pepa Gea al ver a su marido, Carlos Herrera, y a su hija juntos en un estudio de radio

Pepa Gea atraviesa un momento muy dulce. Desde que trascendiera la noticia de su boda con Carlos Herrera tras tres años de relación sentimental, un enlace íntimo que celebraron en Nueva York con la presencia de los hijos de ambos, Alberto, Rocío, Sofía y Paula, como testigos, todo parece ir viento en popa, incluido el futuro profesional de Sofía, que ha seguido los pasos de su madre y es estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque todavía le quedan dos años para terminar la carrera, la hija de la comunicadora de Onda Cero ya se ha metido en el estudio de radio junto a su padrastro, Carlos Herrera, algo que llena de orgullo a Pepa.

"Qué dos...", ha comentado la presentadora del programa radiofónico Más de uno Madrid, de Onda Cero, emisora en la que trabaja desde hace casi 30 años y de la que actualmente es subdirectora, junto a la imagen de su marido, de 65 años, y su hija Sofía ante los micrófonos de COPE, cadena donde el almeriense, que también trabaja con su hijo Alberto, dirige el matinal Herrera en COPE desde septiembre de 2015. Sonrientes y disfrutando de lo que parece una retransmisión, ambos han vuelto a demostrar el bonito vínculo que les une.

Evidenciando la satisfacción que le genera ver a dos de los pilares de su vida locutando juntos y en un estudio de radio, Pepa ha compartido la instantánea con sus más de 8.000 seguidores, que han reaccionado a la imagen subrayando, muchos de ellos, que la joven tiene a los mejores maestros y que le auguran un futuro brillante en el medio.

Esta no es la primera vez que la periodista, de 49 años, muestra a su hija en un estudio de radio. Ya lo hizo hace exactamente un año, cuando la capturó practicando junto a un micrófono y siguiendo las indicaciones que le transmitían desde el control. "Me quita el puesto la enana, fijo", expresaba entonces, haciendo gala del gran sentido del humor que le caracteriza, en una publicación a la que Herrera reaccionó con un 'me gusta'.

Además de Sofía, Pepa tiene otra hija, Paula, de la que también acostumbra a presumir siempre que tiene ocasión y que está terminando su formación en el doble grado internacional de Comunicación Digital, Publicidad y Marketing en el CEU. La joven, que el pasado 6 de febrero sopló las velas de su 23 cumpleaños arropada por su círculo más íntimo en una fiesta nocturna celebrada en un local de Madrid, es una gran apasionada de los viajes, la gastronomía y el tiempo en familia. "Yo sin ellas no voy a ningun lado", reconocía recientemente la experta en nutrición y dietética, que se refiere a sus dos hijas como sus "dos reinas".

El inicio de la relación de Carlos Herrera y Pepa Gea

Aunque se conocieron hace más de dos décadas, Carlos Herrera y Pepa Gea llevan juntos desde 2019 y, pese a que han hecho de la discreción su máxima, nunca han ocultado lo felices que se hacen el uno al otro y la cantidad de gustos que tienen en común, como su amor por la profesión que comparten. Carlos, que siempre ha tratado de mantener su vida privada muy al margen de su profesión periodística y, sobre todo, de su imágen pública, sorprendía el pasado verano al publicar su primera imagen junto a su pareja durante unas vacaciones. A partir de entonces han compartido alguna fotografía más en sus perfiles, pero sin hacer alarde de su historia de amor, hasta el día del 'sí, quiero'.