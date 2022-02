Nieves Herrero presume muy orgullosa de su nieto y cuenta por qué es una abuela 'atípica'

Loading the player...

Nieves Herrero se convirtió en abuela en noviembre de 2020, cuando su hija, Blanca Moreno, fue madre de un bebé al que llamaron Nicolás. En aquel momento, la periodista confesaba a ¡HOLA! que la palabra "abuela" le sonaba "fuerte", y eso es algo que, un año y tres meses más tarde, no ha cambiado. Nieves asegura que, por el momento, prefiere que la llamen "lala". Muy orgullosa de su nieto, ha presumido de él enumerando todas las cualidades del pequeño, ¡que no son pocas! Además, ha explicado cómo está viviendo esta nueva faceta, aclarando por qué se considera una abuela "atípica". Dale al play y no te lo pierdas.

