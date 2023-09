María Teresa Campos, última hora sobre su estado de salud tras ser ingresada en un hospital en Madrid

María Teresa Campos, de 82 años, continúa ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, por una insuficiencia respiratoria. Su estado de salud es grave y toda su familia se encuentra a su lado en estos momentos tan delicados. Kike Calleja, gran amigo de Terelu Campos, ha compartido la última hora sobre la situación de la comunicadora. "No es cierto que esté sedada. Esta tranquila y están viendo a ver cómo evoluciona. Está en planta, rodeada de toda su familia y esperando a ver si funciona el tratamiento que le han pautado", ha dicho el periodista en El programa de El verano.

- Parte médico de María Teresa Campos tras ser hospitalizada de urgencia en estado muy grave

Además de estar arropada por sus dos hijas, Terelu y Carmen, la periodista tiene a su lado a sus dos hermanos, que llegaron el domingo por la tarde a Madrid procedentes de Málaga. Según ha explicado Kike Calleja, la familia tiene previsto turnarse para cuidar a María Teresa y no dejarla en ningún momento sola. Terelu ha estado la noche del domingo con su madre y Carmen ha llegado este lunes a primera hora al hospital con su hija, Carmen Rosa Almoguerra Borrego.

La colaboradora ha asegurado a la prensa que María Teresa ha pasado la noche "tranquila" y que tanto ella como Terelu están "bien, tranquilas". Carmen Rosa, por su parte, ha evitado hacer declaraciones sobre la situación de su abuela.

Los nietos de la comunicadora también han acudido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, entre ellos, Alejandra Rubio, a la que vimos este domingo muy afectada. La joven, con semblante triste, llevaba puesta la mascarilla e iba acompañada por su expareja, Carlos Agüera. Alejandro Rubio, por su parte, llegó con cara de preocupación al hospital. El padre de Alejandra y exmarido de Terelu tiene una gran relación con toda la familia y adora a la que fue su suegra durante cuatro años, de 1998 a 2002.

Asímismo, numerosos amigos de la familia se han trasladado hasta el hospital para visitar a María Teresa. Rocío Carrasco y Fidel Albiac están muy pendientes de su estado, al igual que su chófer Gustavo o Belén Rodríguez. Esta última aseguró a la prensa que se había "quedado en shock" al conocer el ingreso de la periodista. "Todavía no he reaccionado, estoy muy afectada", declaró.

- María Teresa Campos, la gran ausente en el 58 cumpleaños de su hija Terelu

- Terelu Campos, sobre su madre: 'Tiene un deterioro cognitivo muy importante'

La delicada salud de María Teresa Campos

María Teresa Campos ha sufrido graves problemas de salud a lo largo de su vida: un cáncer de garganta en 2008, un ictus en 2017 y una suboclusión intestinal en 2018. En los últimos años su estado ha ido empeorando y el pasado mes de junio Terelu explicaba cómo se encontraba la veterana periodista. "Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante. Si ella no sufriera y solo sufriéramos nosotras yo lo firmaba ahora mismo", dijo la colaboradora en una sincera entrevista concedida a María Patiño en el Deluxe.

Terelu también contó que intentaba pasar el mayor tiempo posible con su madre. "Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano".

Primeras imágenes de Terelu Campos tras el ingreso hospitalario de su madre María Teresa