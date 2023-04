Daniela, hija de Belinda Washington, causa sensación en Ibiza

Daniela Washington ha vuelto a convertirse en el centro de todos los flashes. Después del sensacional reportaje que protagonizó junto a su madre en el último número de la revista ¡HOLA!, este fin de semana ha causado sensación a su paso por el Festival de Ibiza 'Ibicine'. La joven, de 21 años, presumió de belleza en la alfombra roja y, aunque posó sola ante los fotógrafos, demostró una gran seguridad y confianza.

Así de espectacular la vimos a su llegada a la gala, que se celebró en Hard Rock Hotel de Ibiza. Para la ocasión, Daniela eligió un atrevido vestido plateado con transparencias y cola, manga larga y un pronunciado escote en la espalda de la diseñadora de moda ibicenca Virginia Vald. Completó su look con un clutch metalizado y la melena recogida en un moño muy tirante, además de un maquillaje que resaltaba especialmente sus ojos y labios. "Es precioso, increíble... la verdad que me siento como una princesa", reconoció a Europa Press.

- Daniela Washington impacta con su belleza en la Fashion Week Madrid

La hija de Belinda Washington confesó que estaba muy nerviosa porque era uno de sus primeros photocalls, pero aseguró que: "Poco a poco me voy haciendo más al tema". La joven tiene claro que quiere seguir los pasos de su madre en el mundo de la interpretación y, de hecho, ya ha empezado con su formación. "Estoy muy contenta. Formándome mucho, estudiando mucho... para llegar preparada", dijo, además de asegurar que Belinda es "mi máximo referente en este mundo". Además, dejó claro que está soltera: "No hay novio por ahora, no. Mejor sola que mal acompañada".

La popular actriz y presentadora de televisión no puede estar más orgullosa de su hija, a quien ve con un "futuro lleno de mil posibilidades". Tal y como confesó en las páginas de ¡HOLA!, define a Daniela como "trabajadora, observadora, talentosa, alegre, humilde". "Es una potencia creativa. Tiene una sensibilidad muy muy acuciada, muchos valores y un sentido para todo lo artístico. Todo lo que tiene de bella por fuera lo tiene por dentro también", nos contaba.

Sobre su deseo de ser actriz, Belinda nos confesaba que no quería que lo hiciera "por seguir una estela", sino que "tenía que sentirlo de verdad". "De momento, está formándose. Según sus profesores, está teniendo buenos resultados. De hecho, más de una vez ha estado a punto de entrar en alguna serie. Pero todavía no será el momento".

Como todas las jóvenes de su edad, Daniela, que lleva el apellido Washington de manera oficial, es muy activa en las redes sociales y le gusta mantener actualizados a sus más de 100.000 seguidores con todo lo que hace en su día a día. A la hija de Belinda Washington le apasiona la moda, el maquillaje... y es habitual verla compartiendo fotos de sus lookazos.

Ella misma se define como "artista" y, tal y como se puede ver en su biografía, su agencia de representación como actriz es Paloma Juanes, a la que pertenecen rostros tan conocidos como Elsa Pataky, Blanca Suárez, Martiño Rivas, Valentina Zenere, Ángela Cremonte, Adrián Lastra, Luna Serrat o Alejo Sauras. Para sus trabajos como modelo cuenta con la prestigiosa agencia UNO Models.

Daniela nos contaba en ¡HOLA! que se siente más cómoda como actriz que como modelo: "Ambas me gustan, pero la interpretación me llena más. Es lo que estoy estudiando. He hecho distintos cursos en la Central de Cine, con Víctor Antolí, Natalia Mateo…, y quiero seguir formándome". Además, la hija de la intérprete de Paquita Salas es una apasionada de la pintura y le gusta mucho hacer deporte: "Me hace sentir muy bien y te coloca en un lugar muy sano".