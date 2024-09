Todo lo que sabemos de la boda de Irene Villa y David Serrato que se celebra este sábado en Soria

Irene Villa y su prometido, David Serrato, van a poner el broche de oro a su preciosa historia de amor con una gran boda este sábado. La periodista y el coach se van a dar el 'sí, quiero' rodeados de sus seres queridos en el Monasterio de Santa María de La Vid — conjunto arquitectónico monacal, situado a orillas del río Duero que comenzó a construirse en 1522— cerca de Burgo de Osma, en Soria, tal y como nos contaba a ¡HOLA!. Un enlace del que conocemos muchos detalles.

El vestido de novia de Irene Villa

Además, han decidido hacer dos bodas. Una este sábado con su familia y el próximo cuatro de octubre con sus amigos en Madrid, donde festejaran su amor por todo lo alto con u evento en el que no falte ningún detalle. De hecho, Irene Villa desveló que se ha hecho dos vestidos, uno para cada día, y que ambos están diseñados por la diseñadora, Silvia Fernández. El primero, que lucirá el 21 de septiembre, es más clásico y romántico: "El vestido es impresionante. Es alucinante como desde el minuto uno, en noviembre del año pasado, Silvia vio lo que podía gustarme y encajarme, hacerme sentirme yo. Es un vestido con el que me siento muy a gusto y creo que va a sorprender porque no es el típico vestido de novia", revelada a la salida de una de las pruebas a las que ha ido acompañada de su madre y su hermana.

Además, la periodista y escritora también quiso hacer una broma sobre su vestido, el secreto mejor guardado de todas las novias: "Si yo so desmontable, mi vestido también. Yo voy a estar feliz y va a ser muy bonito". Un look que será muy diferente al que lleve dentro de dos semanas, el cuatro de octubre, cuando celebre su amor con David en Madrid: "El cuatro de octubre vamos a hacer una fiesta con amigos que llevaré otro vestido que también va a sorprender un montón, será más de fiesta".

Los invitados

La autora del libro Nunca es demasiado tarde, princesa también contó que "será muy familiar y también lacrimógena, ya que son cosas muy emocionantes. Va a cantar Cristina Serrato, la hermana de David, y también tendré al mejor saxofonista, Miguel Sueiras. Es el marido de Leire, la cantante de La Oreja de Van Gogh. Son muy lindos los dos" y que entre los invitados habrá varios rostros VIPs, "ya que María Casado y Paz Padilla me han dicho que vienen", mientras que a "Alejandro Sanz, Chenoa y Mónica Naranjo les gustaría venir", señala.

Quién va a ser el padrino

Cabe recordar que es la segunda boda para Irene Villa, ya que su primer enlace fue con el piloto argentino Juan Pablo Lauro- actual pareja de la cantante Nuria Fergó-, con quien tuvo a sus hijos Carlos Andrés (nacido en 2012), Pablo Gael (2015) y Eric Adriano (2016). De hecho, sus niños van a tener un papel muy importante este sábado: "Van a estar conmigo. Son los que me van a llevar al altar y van a hablar, que les encanta". Además, en declaraciones a Europa Press también desveló quién iba a ser el padrino: "Mi padre quería que el padrino fuera su nieto, pero le dije: El padrino eres tú, la madrina, la madre de David y mis niños son protagonistas".

La luna de miel

Después del gran día llegará la esperada luna de miel y el destino escogido no puede ser más espectacular. "Yo quería Japón, pero de momento nos vamos a México", anunciaba muy ilusionada, puesto que el país azteca cumplió un inesperado papel en su historia de amor. Según ha contado Irene, pidió a una virgen milagrosa que le trajera al hombre de su vida, y un año después conoció a David: "Luego fuimos juntos con mis tres hijos a dar las gracias a Guadalajara. Mexico significa mucho para ambos".

Tras convertirse en marido y mujer, darán comienzo a su vida como matrimonio, aunque Irene cree que su día a día no va a cambiar mucho, ya que van a seguir viviendo en ciudades diferentes: "Vivir separados ayuda a valorar todavía más lo que tienes. David siempre dice que hay que echar de menos y no de más. Creo que es lo ideal para todas las parejas",explicaba a ¡HOLA!. Aun así, admite que le gustaría vivir con su futuro marido: "Él ha adaptado su casa, él vive en Soria y yo tengo tres hijos, me encantaría ir a vivir a Soria, pero no puedo, por logística, por mis hijos, por vida, mis hijos se quieren ir a Soria pero no pueden, el colegio está en Madrid".

Su historia de amor

La relación de Irene y David comenzó como una amistad que se forjó a fuego lento. La periodista estaba separada pero nunca cerró las puertas al amor, de hecho explicaba en ¡HOLA! que tenía la certeza de que llegaría alguien especial a su vida. No se equivocaba. Sus caminos se cruzaron cuando colaboraron en los mismos proyectos y el paso del tiempo ha hecho posible que se conozcan más y surja la química entre ellos. La pedida no pudo ser más espectacular. Ella presentaba la gala Ibiza Inclusión Fashion Day y su novio, entre bambalinas, le entregó un anillo mientras sonaba Believe in dreams de Rebeka Brown.