El novio de Irene Villa la sorprende pidiéndole matrimonio, ¡y ella muestra el anillo en directo!

Es habitual su asistencia a conferencias y ponencias, pero Irene Villa no olvidará nunca el acto que presentaba este viernes 19 de mayo. Se trata de una fecha que ya está marcada en rojo en su calendario por ser el día en el que su pareja la sorprendía pidiéndole matrimonio. Ella presentaba la gala Ibiza Inclusión Fashion Day y su novio, entre bambalinas, le entregaba un anillo mientras sonaba Believe in dreams de Rebeka Brown. Fue un momento de película, aunque íntimo. Luego, ya en directo, una emocionada Irene mostraba el anillo a todos los presentes que no paraban de aplaudir.

Las primeras palabras de Irene Villa sobre el romance de su exmarido con Nuria Fergó

La relación de Irene y David comenzó como una amistad que se forjó a fuego lento. La periodista estaba separada pero nunca cerró las puertas al amor, de hecho explicaba en ¡HOLA! que tenía la certeza de que llegaría alguien especial a su vida. No se equivocaba. Sus caminos se cruzaron cuando colaboraron en los mismos proyectos y el paso del tiempo ha hecho posible que se conozcan más y surja la química entre ellos. Hace un año fueron fotografiados juntos por primera vez y poco a poco su romance se ha ido consolidando hasta llegar a la actualidad, cuando ya planean convertirse en marido y mujer.

El hombre que ha devuelto la ilusión a Irene tiene muchos puntos en común con ella ya que es deportista y asesor de vida consciente. Hijo del histórico deportista José Miguel Serrato, es licenciado en Educación Física por la Universidad de León y cuenta con más de veinte años de experiencia en docencia en educación secundaria y universidad. En la actualidad, compagina su cargo como subdirector del Centro de Alto Rendimiento Caep Soria con su emprendimiento como coach de personas y empresas, a las que ayuda a sacar su mayor rendimiento.

El gesto de Irene Villa para desmentir una mala relación con Nuria Fergó, pareja de su exmarido

Será la segunda boda para Irene Villa, que estuvo casada entre 2011 y 2018 con Juan Pablo Lauro, al que conoció en la Fundación También, cuyo fin es "la integración social de personas que tengan algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial, mediante el fomento de actividades deportivas adaptadas, de ocio y de tiempo libre". Juntos formaron una numerosa familia con la llegada de Carlos (2012), Gael (2015) y Eric (2017), y la felicidad de los niños es la absoluta prioridad de ambos. Su separación fue "de mutuo acuerdo y sin dramas" y han sabido transformar el amor en amistad. El empresario argentino también ha rehecho su vida al lado de la cantante Nuria Fergó.

Así fue el inesperado encuentro de Irene Villa con su ex, Pablo Lauro y Nuria Fergó