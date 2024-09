Fallece Fernando Ponce, el flautista de la mítica banda 'Mägo de Oz', a los 59 años

Fernando Ponce de León, el flautista de Mägo de Oz, ha fallecido este viernes 20 de septiembre a los 59 años. Tal y como ha confesado Peri, su ex compañero de la mítica banda, el músico sufrió un fallo multiorgánico y que, tras llegar a las urgencias del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid ya no se podía hacer nada. El resto de miembros se han mostrado devastados ante esta noticia tan inesperada.

© @magodeozoficial

"Compañero de viaje en mil batallas. Se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico", le despedían desde la cuenta oficial del grupo, pidiendo un minuto de aplausos en su honor ya que "a los músicos no nos gusta el silencio". A la emotiva despedida le acompañaba una imagen de Fernando y Carlos en el escenario.

José Andrëa, el vocalista, también ha lamentado su pérdida. "Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida. Una persona noble, culta, graciosa e inteligente, pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos", comenzaba, alegando que aún no podía describir con palabras como se sentía ante este repentino acontecimiento. "Su legado musical perdurará siempre así como perdurará el en mi memoria allá donde esté. Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos, hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban", añadiendo que le acompañará con su voz. Finalmente, le ha deseado "que la tierra te sea leve" y que descansase en paz.

© @jose_andreaoficial

Leo Jiménez, amigo y músico, admite no tener nada que decir ya que se ha quedado "roto totalmente". Ha aprovechado para mandar "un abrazo gigante y mi más sincero pésame para toda la familia y amigos", declarando que "hoy es un día triste, sin duda".

Un legado histórico

La primera vez que escuchamos a Fernando en Mägo de Oz fue como colaborador en la grabación de La leyenda de La Mancha, en el año 1998. Un año más tarde se unió oficialmente a la banda como encargado de los instrumentos de viento, como la flauta travesera, la gaita, el pito castellano, y el whistle, una flauta tradicional de Escocia. Fernando fue integrante del grupo cuando se produjeron gran parte de los discos más emblemáticos que le catapultaron a la fama internacional, como Finisterra, Belfast, las primera, segunda y tercera parte de Gaia o La ciudad de los Árboles.

Además, ha formado parte de numerosas colaboraciones de artistas metal tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan Ñú, Los Suaves, Sínkope, Barón Rojo o Rosendo.