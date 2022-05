Irma Soriano, a punto de morir por un accidente doméstico: 'No me quería ir' La presentadora ha desvelado que estuvo a punto de fallecer electrocutada

Irma Soriano no está pasando por su mejor momento. En el plano profesional, la presentadora echa de menos la televisión y está esperando cualquier oportunidad para poder regresar a ella. Mientras, en lo personal, la comunicadora acaba de vivir una experiencia estremecedora en la que estuvo a punto de morir. Ella misma ha confesado que hace una semana estuvo muy cerca de fallecer en casa electrocutada, concretamente en su propia piscina a causa de una alargadera enchufada a la corriente que cayó al agua. "Los accidentes domésticos... pasan. Hay muchísimas personas que mueren por accidentes domésticos", comenzaba relatando en Sábado Deluxe.

Entre lágrimas, Irma Soriano explicaba lo que le había sucedido la semana pasada, y lo hacía a través de un vídeo en su perfil público. Ahora, la presentadora lo ha recordado en el plató de televisión con el susto aún en el cuerpo. "Pensé que me quedaba allí metida en la piscina electrocutada", aseguraba. Y es que, según ha contado la propia protagonista, estuvo a punto de morir electrocutada porque, mientras se encontraba nadando en la piscina de su casa, su marido se puso a limpiar el polvo de la terraza con una máquina que enchufó a una alargadera, esta cayó al agua, pero cuando su pareja le avisó de que la sacara "me bloqueé, no podía pensar". "Tengo un gran trauma con la electricidad porque mi jardinero murió electrocutado", confesaba con miedo, compartiendo lo que había sucedido años atrás.

"Hubo un momento que dije: 'Ya va a pasar'. Ahora me empezará... Pensé que era el último momento, lo vi tan cerca", relataba con angustia. Al salir de la piscina, Irma Soriano ha contado que notó cómo un calambre recorría todo su cuerpo: "No me he podido acerar a la piscina (...). Lo que hice (ese día) es salir como pude y me tuve que tapar con muchas mantas", añadía la comunicadora. Aunque lo ocurrido quedó en un susto, Irma ha asegurado que no ha vuelto a acercarse a la piscina. "Hay momentos en los que no tienes ganas de levantarte de la cama y piensa 'qué cansada estoy' pero en ese momento pensaba que no quería irme. Quería huir de eso porque sabía que me podía costar la vida", reflexionaba la presentadora después de lo ocurrido.

En cuanto a su faceta profesional, Irma Soriano tiene más ganas que nunca de poder volver a la televisión y hacer lo que más le gusta: "Como se está peor es estando en casa, lo que hay que hacer es trabajar", señalaba la presentadora, haciendo alusión a la necesidad imperiosa de regresar a la comunicación. "¿La profesión de presentadores dónde ha quedado? Aún creo en otra oportunidad televisiva, todos los días visualizo un programa para mí. Qué no daría yo ahora por volver ahora a esa escuela", aseguraba, echando de menos trabajar en la pequeña pantalla. "Lo peor es que los que dirigen ahora la tele ni te conocen ni tampoco les importa no conocerte. Soy una comunicadora que he hecho de todo, pero si no estás en una tele nacional parece que no existes", reconocía Irma con pena, haciendo un llamamiento para volver a la pequeña pantalla: "Necesito hacer televisión. Zapatero a sus zapatos. Sé comunicar y me falta".