El recuerdo de Mariló Montero a Carmen Ordóñez en uno de los días más importantes para la familia Rivera

Como cada mes de septiembre, la ciudad de Ronda está ya preparada para acoger una nueva edición de La Goyesca, uno de los festejos más importantes en el ámbito de la tauromaquia. Este año, Mariló Montero ha sido la encargada de pronunciar el Pregón Taurino de La Goyesca, que se ha llevado a cabo en el Convento de Santo Domingo. Un acto en el que la periodista ha recordado cómo fue la primera vez que estuvo frente a un toro y ha reivindicado el papel de la mujer en el mundo taurino, pero no solo de aquellas que se lanzaron al ruedo, sino también de aquellas que, de alguna u otra manera, participaron del entorno taurino, como era el caso de Carmen Ordóñez.

La exmujer de Carlos Herrera ha hecho una intensa investigación para preparar este pregón y ha comprobado que hay datos que corroboran que en los últimos siglos ha habido más de 2000 mujeres dedicadas al toreo. Mariló ha recogido en su discurso los nombres de muchas de las mujeres que ejercieron su labor en el entorno de los toros, pero ha lamentado el escaso reconocimiento que se les dio: "El gran desconocimiento popular por las gestas que consiguieron estas mujeres se debe, en gran manera, al veto intencionado de las publicaciones y al desprecio hacia su arte", ha dicho la periodista, que ha destacado que, además de enfrentarse a los toros y demostrar su valor en el ruedo, tuvieron que hacer frente a la censura.

No obstante, Mariló Montero ha querido hacer extensivas sus palabras a todo el entorno de los toreros y toreras: madres, esposas de toreros, aficionadas, ganaderas, sastras, fotógrafas, enfermeras y un largo etcétera… Es precisamente aquí donde se enmarca Carmen Ordóñez. Mariló ha querido recordar a la hija de Antonio Ordóñez, madre de Francisco y Cayetano Rivera, al replicar una de las frases que dijo a lo largo de su vida: "He sido hija de torero y mujer de torero. Y que tu hijo sea torero es lo más terrible que puede vivir una madre".

Mariló ha contado que cuando le propusieron dar el pregón se puso muy contenta de poder tratar el tema del papel de la mujer en el mundo taurino que, hasta ahora, no se había abordado de una manera tan directa. La periodista ha destacado, además, la importancia de que se fomenten las oportunidades a las mujeres que quieren dedicarse a la tauromaquia: "Hay que abrir las mentes para que las mujeres que estén en las escuelas taurinas lo tengan fácil", ha dicho la ex mujer de Carlos Herrera, que ha insistido en que los toros no entienden de sexos, ni de edades.

Además de sus palabras durante el pregón, Mariló Montero no ha dudado en opinar sobre la labor que lleva haciendo Francisco Rivera en el último cuarto de siglo al frente de la plaza de Ronda y como organizador de este importante festejo: "El trabajo que él ha hecho, con el equipo de la Goyesca, que cada año tiene que lidiar con cosas muy afiladas, como son los trámites administrativos, y cuando estás creando arte, atrayendo turismo, generando afición, moviendo economía... no siempre es fácil. Tiene mucho mérito, que no se rinda nunca porque fíjate, está toda España hablando de Ronda este fin de semana", ha dicho la periodista. Este año está siendo una edición muy especial y como siempre, organizada por Francisco Rivera Ordoñez -que cumple 25 años realizando este evento-, en la que se ha cerrado un cartel con rostros tan destacados como Roca Rey, Morante y Manzanares.