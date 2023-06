De su doble intento de asesinato a la divertida anécdota cuando conoció al novio de su hija, Carlos Herrera se sincera con Bertín

Carlos Herrera (65 años) es uno de los locutores de radio más reconocidos y escuchados de toda España. El comunicador siempre ha sido muy hermético a la hora de hablar de su vida privada y, como él dice, siente "cierto pudor a abrir la nevera". Sin embargo, el ex de Mariló Montero ha dado un paso al frente y se ha sincerado sobre su infancia, sus hijos, el intento de asesinato e, incluso, su actual mujer, Pepa Gea, con la que se casó el pasado mes de diciembre en Nueva York.

Carlos Herrera comparte una foto de su boda con Pepa Gea

Una infancia marcada por el fallecimiento de su padre

El comunicador lleva décadas trabajando en los medios de comunicación, pero en realidad él estudió la carrera de medicina, como su padre. "Era médico, dermatólogo, murió muy joven, con 43 años. Yo tenía 10 años. Ya no tengo la voz de mi padre, la imagen sí", recordaba en Mi casa es la tuya. "Era más herrera, más chaparrito, yo he sacado la altura Crusset de mi abuelo. Era estricto, pero más mi madre, era un buen hombre", le describía. En cuanto a su madre, para ella también tuvo halagos: "Yo soy lo que soy gracias a mi madre. Orden, disciplina, valores, criterio… No siempre acertaba, pero muchas veces me acuerdo", detacaba.

Los dos intentos de asesinato

En el año 2000, la banda terrorista ETA envió un paquete bomba oculto en una caja de puros a la emisora donde trabajaba Carlos Herrera. En ese momento, el comunicador sufrió dos intentos de asesinato, de los cuales salió ileso. Bertín ha querido saber por qué le ocurrió: "La socialización del sufrimiento en un momento determinado dentro de Batasuna (...) Decide que hay que extenderlo a otros colectivos no solo a militares, Guardias Civiles y Policía. Es cuando empiezan a matar concejales, políticos de todo tipo, e incluyen a los periodistas", contaba. "Yo siempre he sido violento y beligerante con el terrorismo, lo que le rodeó y los que le votan, y dijeron ‘pues a por este'. En Sevilla eran muy activos", continuaba diciendo.

El mayor orgullo de Carlos Herrera: sus dos hijos, Alberto y Rocío Crusset, de 30 y 29 años respectivamente

La divertida anécdota con el novio de su hija

Herrera siempre ha mantenido una muy buena relación con sus dos hijos, a pesar de su separación con Mariló Montero -con quien llevaba casado 20 años-. El comunicador de COPE solo tiene buenas palabras hacia Alberto Herrera y Rocío Crusset. Para el primero, que además trabaja en la radio con él, le ha descrito como una persona "brillante, es buen hijo, trabajador y listo. Lo hace muy bien", reconocía, añadiendo que está "muy orgulloso de él".

La buena sintonía entre Carlos Herrera y la hija de Pepa Gea durante una tarde de toros juntos

En cuanto a Rocío Crusset, vive en Estados Unidos y allí conoció a su actual pareja, el empresario Maggio Cipriani. Carlos Herrera ha contado una anécdota muy divertida que le pasó con él. En una visita a su hija, él quiso comer en el restaurante Cipriani que estaba vacío, pero no quisieron atenderle porque no tenía reserva: "Yo me voy a acordar de los muertos de Cipriani el resto de su vida", contaba de forma divertida. Meses después, descubrió que su hija había recibido 90 rosas rojas del mismo Maggio Cipriani. Tras esto, fueron a cenar juntos al restaurante y le conoció: "Pregunté por el de las rosas, me lo presentó y bueno, forma parte de la familia ya", decía, añadiendo que "tienen una relación magnífica".

Pepa Gea, una mujer 'extraordinaria'

En un momento dado, y con María Zurita como invitada de honor, ha salido el tema de Pepa Gea, actual mujer de Carlos Herrera, para la que también ha tenido palabras bonitas: "Es una mujer extraordinaria", señalaba el comunicador. A lo que la sobrina del rey emérito respondía acordándose de su ex: "Te rodeas de buenas mujeres, porque Mariló también es extraordinaria". "Y yo pobre de mí soy lo menos extraordinario de lo que me rodea", zanjaba el propio Carlos Herrera.