La madre de Luis Rubiales se atrinchera en una iglesia de Motril y se declara en huelga de hambre

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, se ha atrincherado esta mañana en la iglesia Divina Pastora de Mótril y se ha declarado en huelga de hambre tras la polémica del beso en la boca de su hijo a la jugadora de la selección de fútbol Jenni Hermoso. En declaraciones a la agencia EFE, la mujer ha explicado que el encierro se hará "de manera indefinida, día y noche” hasta que se haga justicia con su hijo, quien, según ella, está siendo víctima de una "cacería, inhumana y sangrienta con algo que no se merece".

Ángeles, que permanece en el interior de la parroquia con una cuñada, le ha pedido a Jenni Hermoso que "diga la verdad" y "mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos". Considera que no "existe abuso sexual al existir consentimiento por ambas partes, como queda demostrado en las imágenes", y se pregunta "por qué se están ensañando con él" y qué "hay detrás de toda esta historia", ya que su hijo "es incapaz de hacerle daño a nadie".

A estas declaraciones se suman las de Vanessa y Demelza, primas de Rubiales. "Es una señora muy creyente, se ha refugiado en Dios, se ha puesto en huelga de hambre y no quiere salir de la iglesia", ha dicho Vanesa Ruiz. "Su familia lo está pasando muy mal por él, no nos parece justo lo que está pasando, se le ha juzgado antes de tiempo, no nos parece normal y quiero que nos dejen en paz. Nos hemos tenido que ir de nuestras casas, no paran de acosarnos, no es justo", ha denunciado ante la prensa.

Después, se ha dirigido directamente a Jenni Hermoso: "Hay vídeos, hay audios, queremos que Jenni Hermoso diga la verdad, ¿por qué ha cambiado tres veces su declaración? Queremos que se haga justicia. Jenni, queremos que digas la verdad. No es normal que la chiquilla -Jenni Hermoso-, el primer día estaban todos contentos y felices.... y a los tres días haga un comunicado diciendo que ha sido agresión, ¿estamos tontos?".

Damelza, por su parte, ha señalado que Rubiales "sabe lo de su madre y está sufriendo por ello". "Su madre sabe cómo es su hijo, todos sabemos cómo es Luis. Es que para nada es así, si fuese de esa manera, aunque seamos familia, nos callamos, un punto en la boca y agachamos la cabeza. Pero cuando sabes que no es verdad, pues no puedes callarte ante una injusticia", ha manifestado.

Una de las primas de Rubiales ha accedido al interior de la iglesia Divina Pastora de Mótril con un médico para comprobar cómo se encuentra Ángeles. También han llegado dos agentes de policía, que se han quedado a las puertas del templo para controlar la situación.

Cabe recordar que Ángeles, que regentaba una peluquería en Motril, estuvo presente en la incendiaria comparecencia de su hijo. La mujer estuvo muy pendiente en todo momento de sus tres nietas, Lucía, Ana y Elena. A su lado se encontraba su marido, Luis Manuel Rubiales, que fue alcalde por el PSOE en la misma localidad granadina entre 1995 y 2003. La carrera política de Luis Manuel acabó abruptamente al ser procesado por el caso de los ERE. Antes, se dedicó a la docencia.

