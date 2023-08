Las contundentes palabras de Natalie Portman hacia Jenni Hermoso: 'Se acabó'

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas en la final del Mundial ha dado la vuelta al mundo. El triunfo de la selección femenina de fútbol española se ha visto empañado por la polémica actuación del presidente de la Federación Española de Fútbol. Tanto es así que numerosos clubes como la selección inglesa, rival de España en el último partido de la competición, ha trasladado su apoyo a las futbolistas. "El comportamiento de quienes se creen invencibles no debe ser tolerado y no debería ser necesario convencer a la gente. Estamos todos contigo, Jennifer Hermoso", señalan sobre el caso, al que los tabloides ingleses se han referido como el "kiss-gate".

Después de días de escándalos, presiones y de escuchar que Luis Rubiales se negaba a dimitir, Alexia Putellas fue la primera del equipo de la selección en decir basta. "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso", señaló públicamente la doble balón de oro española . A ella le siguió una oleada de futbolistas y estrellas internacionales con el hashtag "#SeAcabó".

Natalie Portman se ha pronunciado sobre esta controvertida actuación y ha apoyado a Jenni Hermoso con una declaración de lo más contundente. "Estoy contigo Jenni. Se acabó", escribió la actriz, directora, productora de origen israelí junto a la noticia publicada por The New York Times. Portman no es ajena al mundo del fútbol, ya que es fundadora de un equipo de fútbol femenino en Los Ángeles, el Ángel City. De ahí que haya querido unirse a la causa y mostrar su apoyo en público por una conducta inapropiada y que no se puede permitir. Un gesto que ha agradecido Jenni Hermoso que ha publicado el apoyo de la protagonista de El cisne negro en sus stories.

El equipo liderado por la oscarizada actriz se unió el pasado año a la National Women's Soccer League (NWSL) y nació con la firme convicción de cambiar el fútbol femenino y luchar contra cualquier forma de acoso o discriminación. "El deporte es un modo muy feliz de unir a la gente y tiene además el poder de hacer tangible el cambio para las deportistas tanto en nuestra comunidad como en la esfera profesional". El grupo liderado por Portman dio la bienvenida como inversoras a estrellas de Hollywood como Eva Longoria, Jennifer Garner, Christina Aguilera, Jessica Chastain, Sophia Bush, Becky G, Uzo Aduba o Gabrielle Union y a grandes figuras del deporte de la talla de Serena Williams, Lindsey Vonn, Mia Hamm, Candace Parker o Abby Wambach.

