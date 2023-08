Natalie Portman se separa de Benjamin Millepied tras la supuesta infidelidad del bailarín

Tras once años de matrimonio y tres de noviazgo, Natalie Portman (42) y Benjamin Millepied (46) han decidido separarse. Según ha podido conocer el portal de información estadounidense Us Weekly por una fuente cercana a la ya expareja, la supuesta infidelidad del bailarín con Camille Étienne, una joven activista medioambiental francesa de 25 años, habría sido el detonante para comenzar este proceso de divorcio. “Aunque han estado intentando trabajar y esforzarse para salvar la relación, actualmente ya no están juntos”, ha asegurado esta persona.

La última vez que se vio a la popular actriz en público fue el pasado fin de semana en Sidney (Australia) durante la Cumbre por la Equidad de Angel City. La protagonista de Where The Heart Is acudió a este evento feminista para apoyar al equipo de Fútbol Femenino Angel City F.C. A pesar de que la intérprete es muy reservada y no hizo referencia a ningún asunto referido a su vida personal, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de todos los allí presentes: no llevaba puesta su alianza, una joya que no se había quitado en más de una década. Una señal que hacía saltar las todas las alarmas de crisis entre la artista y su esposo.

Hay que recordar que el escándalo del affaire de Benjamin y Camille saltó a la luz en junio, cuando la revista francesa Voici publicó unas fotografías en las que se les veía a ambos entrar en la oficina de él, donde estuvieron casi dos horas. Otros medios de comunicación, como People, apuntaban a que el coreógrafo estaba “muy arrepentido por este error” y que había puesto punto y final al idilio. Tanto él como la estrella de la gran pantalla, muy decepcionada por lo ocurrido, quisieron darse una segunda oportunidad para velar por el bienestar y felicidad de sus dos retoños. Sin embargo, parece que la reconciliación no ha sido posible.

Un breve repaso a la historia de amor de Natalia Portman y Benjamin Millepied

La ganadora del Oscar a mejor actriz y el coreógrafo se conocieron en 2009 durante el rodaje de Cisne Negro. La chispa entre ellos fue instantánea y empezaron un noviazgo que parecía sacado de la mejor de las películas románticas de Hollywood, tal y como relataba la propia Natalie Portman. “Era como estar en el país de los sueños. Estábamos juntos, él me enseñó a bailar. Fue muy emocionante y muy bonito”.

En 2012, pasaron por el altar en una boda secreta, instaurando la máxima de la discreción en su matrimonio, una regla que tan solo se saltaban cuando posaban juntos en alguna alfombra roja. En este tiempo, crearon un bonito hogar dando la bienvenida a sus dos hijos: Aleph y la pequeña Amalia, de once y seis años respectivamente.

