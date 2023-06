Natalie Portman sigue llevando su anillo de casada tras desvelarse quién fue la supuesta amante de su marido

El matrimonio de Natalie Portman y Benjamin Millepied no estaría pasando por su mejor momento. Todo surgió a raíz de una noticia que publicó la revista francesa Voici, asegurando que el bailarín había mantenido un romance secreto con "una joven francesa". En los últimos días se ha hablado mucho al respecto, sobre todo al ver que la protagonista de Thor: Love and Thunder y Cisne negro ha reaparecido en público luciendo su anillo de casada.

Después de verla en el partido que jugaron el Paris Saint-Germain y el Clermont Foot 63 en el estadio Parque de los Príncipes, Natalie ha vuelto a dejarse ver, esta vez en las gradas de Roland Garros. La actriz, de 41 años, disfrutó del mejor tenis y se mostró especialmente sonriente, ajena a todos los rumores en los que se ha visto envuelta.

Muy guapa y presumiendo de estilazo, Portman se decantó por un primaveral vestido con estampado floral en tonos morados y naranjas, un sombrero de paja de Christian Dior, gafas de sol y un bolso negro, también de Dior, firma de la que es embajadora. Eso sí, todas las miradas se centraron en su mano izquierda, donde llevaba su espectacular anillo con un diamante de cuatro quilates que diseñó el joyero Jamie Wolf, amigo de Millepied.

Su matrimonio, en crisis

Estas imágenes resultan muy significativas y van en la línea de la información que publicó la revista People esta semana. Una fuente cercana ha confirmado que Natalie y Benjamin siguen juntos y están haciendo todo lo posible por salvar su matrimonio. "Él sabe que cometió un gran error y está haciendo todo lo posible para que Natalie le perdone", ha dicho, asegurando que el desliz del coreógrafo francés "duró poco y ya se terminó". "Natalie es extremadamente reservada y no tiene intención de mostrar esto en los medios. Su mayor prioridad es proteger a sus hijos y su privacidad", afirman desde su entorno.

¿Quién es Camille Étienne?

La reaparición de la protagonista de Star Wars: la amenaza fantasma y V de Vendetta ha coincidido con la revelación del nombre de la mujer con la que supuestamente Benjamin Millepied, de 45 años, le habría sido infiel. De nuevo ha sido la revista francesa Voici la encargada de desvelarlo: se trata de Camille Étienne, de 25 años.

Se define como "activista por la justicia social y climática" y en sus redes sociales, donde tiene más de 298.000 seguidores, suele publicar muchos vídeos de sus intervenciones en programas de televisión y entrevistas en diferentes medios. Camille también ha escrito un libro y varios artículos, ha realizado algunos cortometrajes y documentales sobre el medio ambiente; y fue elegida por la edición francesa de Vanity Fair como una de las 50 mujeres más influyentes del país en 2020. Su último proyecto ha sido Why are we fight (Por qué luchamos), en el que aborda el tema del deshielo de los glaciares. Suele intervenir regularmente en el Parlamento Europeo, donde coincide con su amiga, la activista ecológica Greta Thunberg.

La historia de amor de Natalie y Benjamin

La actriz y el coreógrafo se conocieron en el año 2009, cuando coincidieron en el rodaje de la película Cisne negro y vivieron una historia de amor digna de una película, tal y como contó la propia Natalie: "Era como estar en el país de los sueños... Estábamos juntos, él me enseñó a bailar... Ya sabes, una de esas historias románticas... Fue muy emocionante y muy bonito".

Tres años más tarde, se dieron el 'sí, quiero' en secreto y, desde entonces, han vivido su relación con bastante discreción, aunque han posado juntos en la alfombra roja en muchas ocasiones. Fruto de su amor nacieron sus dos hijos: Aleph, que cumplirá 12 años el próximo 14 de junio, y la pequeña Amalia, de seis.