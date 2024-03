Natalie Portman, oficialmente divorciada de Benjamin Millepied tras un proceso que han llevado en secreto Una supuesta infidelidad del coreógrafo propició la ruptura del matrimonio en verano de 2023, tras once años casados y dos hijos en común

En agosto del año pasado se conocía la separación de Natalie Portman y Benjamin Millepied, cuya relación llevaba semanas en el punto de mira por una supuesta infidelidad del coreógrafo. En estos ocho meses han apostado por la discreción mientras iba avanzando en completo secreto un proceso legal que ahora ha finalizado. Según han confirmado a People los representantes de la actriz, ya están oficialmente divorciados.

La ganadora de un Oscar por Cisne negro presentó la demanda de divorcio en julio y el acuerdo se concretó medio año después. Para Natalie ha sido un proceso difícil ya que tenía la certeza de que su matrimonio sería para siempre y además el fin de su historia de amor estuvo marcado por la presunta relación extramatrimonial de Benjamin con Camille Étienne, una joven activista medioambiental. "Al principio fue muy difícil para ella, pero sus amigos la apoyaron y la ayudaron a superar lo peor", han indicado al citado medio amigos de la pareja, quienes han añadido que ha sido una etapa dura y dolorosa de la que ha salido reforzada.

Este proceso legal se ha desarrollado en la más estricta intimidad en Francia, donde Natalie y Benjamin viven junto a sus hijos, Aleph (12) y Amalia (7). Precisamente el bienestar de los niños es la prioridad de ambos y el motivo por el que han seguido compartiendo tiempo en familia mientras se dirimía su matrimonio. "Su mayor prioridad ha sido garantizar una transición sin problemas para sus hijos. Los aman y están igualmente enfocados en ser los mejores padres. Nada es más importante", deslizan desde su entorno.

Mientras avanzaban los trámites de separación, la expareja se ha volcado en sus respectivos compromisos profesionales. Millepied es el coreógrafo de Dune: Parte Dos, que la próxima semana llegará a los cines españoles. Se trata de una película de ciencia ficción y aventura dirigida por Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler y Javier Bardem como parte del elenco. Por su parte, Natalie Portman ha presentado Secretos de un escándalo y rueda La fuente de la juventud, de Guy Ritchie, ex de Madonna. Además impulsa el deporte femenino como propietaria de un equipo de fútbol llamado Angel City.

Un flechazo que comenzó en el set de rodaje

Cisne negro no solo permitió a Natalie Portman ganar su primer Oscar sino también conocer a Benjamin Millepied, quien le ayudó a preparar las coreografías del exitoso largometraje. Desde el principio conectaron y enseguida iniciaron un romance. Su historia de amor que comenzó en 2009 y era, en palabras de la actriz "como estar en el país de los sueños", se afianzó muy rápido. Un año después se comprometieron mientras esperaban a su primer hijo y lo anunciaron entusiasmados en un comunicado. "Siempre he mantenido mi vida privada en privado, pero diré que estoy indescriptiblemente feliz y me siento muy agradecida de tener esta experiencia", dijo la estrella de la interpretación.

En agosto de 2011, dos meses después del nacimiento de su hijo, la pareja contrajo matrimonio en una mansión junto al mar en California. Un enlace privado por el rito judío y menú vegano en el que contaron con amigos como Ivanka Trump y Macaulay Culkin. En 2017, tras una primera etapa en París, su felicidad se multiplicó con el nacimiento de su pequeña, con la que se convirtieron en una familia de cuatro.