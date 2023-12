Las comentadas fotos de Natalie Portman por un detalle clave en su separación del padre de sus hijos

Loading the player...

Tras once años de matrimonio y dos hijos en común, Natalie Portman (42) y Benjamin Millepied (46) decidían poner punto y final a su relación como pareja. Según publicaba el portal de información estadounidense Us Weekly el motivo de su ruptura podría haber sido la supuesta infidelidad del bailarín con Camille Étienne, una activista medioambiental francesa de 25 años. Ahora la actriz acaba de protagonizar unas comentadísimas imágenes cuando ha asistido al estadio Parc des Princes en París para disfrutar de un partido de fútbol y ha mostrado un detalle clave en su separación del padre de sus hijos, Aleph, de 12 años y Amalia, de 6. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Las contundentes palabras de Natalie Portman hacia Jenni Hermoso: 'Se acabó'

Natalie Portman y Julianne Moore, dos invitadas perfectas que apuestan todo al color negro