Las claves del éxito de la actriz Maitreyi Ramakrishnan, de 21 años, tras protagonizar 'Yo nunca'

Acaba de estrenarse la cuarta y última temporada de Yo nunca y, al igual que las entregas anteriores, se ha situado como uno de los contenidos más vistos de Netflix, algo que lleva sucediendo desde su estreno en 2019. Se trata de una ficción adolescente que gusta a todas las edades por los temas que toca y la manera en la que los expone y que ha conquistado al público por la frescura de sus guiones, su trama romántica y las hilarantes aventuras de un grupo de estudiantes de un insituto. Pero el secreto de su éxito reside en gran medida en la naturalidad de sus actores, en especial de su protagonista, Maitreyi Ramakrishnan, que con su interpretación ha cosechado grandes críticas y ha recibido los aplausos de los expertos y del público.

La serie juvenil acaba de terminar, pero la carrera de la joven solo está empezando, Maitreyi Ramakrishnan tan solo tiene 21 años pero, a su corta edad, ya ha demostrado su gran talento. Sus padres son de Sri Lanka, pero llegaron a Canadá como refugiados debido a la Guerra Civil que sufría su país en busca de una vida mejor, fue allí, en Mississauga, donde vino al mundo la actriz el 28 de diciembre de 2001.

Desde pequeña se interesó por la actuación y cuando tenía 15 y 16 años participó en obras de teatro en su colegio, la escuela secundaria Meadowvale. En ese momento era un hobbie y por su cabeza no pasaba la idea de ser actriz, soñaba con dedicarse al mundo del espectáculo pero desde otra perspectiva: quería ser animadora de películas de Disney-Pixar y participar en proyectos como Nemo o Toy Story. Sin embargo, llegó a secundaria, se unió al club de teatro y, al ser elegida como la estrella de la versión del musical Chicago, cambió de idea y sus pasos se encaminaron hacia la interpretación, según contaba ella misma en un especial de Netflix.

Lo que Maitreyi no sabía en ese momento es que su vida cambiaría por completo gracias a un tuit. Uno de sus amigos le avisó de que Mindy Kaling había publicado un mensaje buscando a una nueva estrella para la serie que estaban preparando para la plataforma de streaming cuyo requisito principal era ser de origen indio como ella. "Atención, jóvenes indias. Estoy organizando un cásting abierto para el papel protagonista en mi nuevo show en Netflix. Estoy muy entusiasmada por tener la oportunidad de hacer esto. Los papeles son deliciosos y divertidos", escribía la reconocida actriz y productora.

Con 17 años y los medios que tenía a su alcance, la cámara de su madre, Maitreyi Ramakrishnan grabó su audición en una biblioteca local y la envió. Después, los productores le pidieron que presentara cuatro videos más antes de hacer una prueba en pantalla en Los Ángeles y, para su sorpresa, conseguió el papel de Devi Vishwakumar en Yo nunca entre más de 15.000 candidatas que esperaban alzarse con el personaje que la ha lanzado a la fama internacional.

Su paso por esta serie que mezcla tradiciones indias, duelos, amistad, discriminación y desarrollo sexual sin tabúes, la ha abierto las puertas para la gran pantalla y muy pronto podremos ver su debut cinematográfico en la próxima comedia romántica de Netflix The Netherfield Girls, una adaptación contemporánea de la novela Orgullo y prejuicio de Jane Austen.

Además, gracias a su trabajo, Maitreyi ha obtenido importantes reconocimentos: en 2019 fue nombrada por Today Show como una de las dieciocho Groundbreakers del año, se trata de una lista de chicas que estaban derribando barreras y cambiando el mundo. Y, en 2021, fue nombrada como Actriz revelación en las personas más influyentes de Time100 Next.

En lo personal, la artista se siente orgullosa de sus raíces y sus tradiciones, por lo que la hemos visto lucir el traje tradicional de la India en numerosas ocasiones, siguiendo la máxima de que, la mejor manera de que no perder el norte, es tener siemrpe presente el lugar del que uno proviene.

Entre sus aficiones destaca una muy llamativa: el cosplay, que consiste en disfrazarse como los personajes de cómics, videojuegos y dibujos, aunque ella no pone límites y, en otro tipo de ocasiones, no duda en vestirse con la ropa de los personajes a los que admira. Otras de sus grandes pasiones son las actividades al aire libre y de acción. Ha aparecido subida en lo alto de un edificio atada con un arnés a una plataforma para no caer al vacío.

Maitreyi Ramakrishnan es una gran seguidora y aficionada de Disney, se ha criado viendo películas de la factoría del ratón. De ahí a que uno de los sueños de la actriz canadiense se viera cumplido poniendo voz a Priya Mangal, uno de los personajes de la película Red, de Pixar, en 2022.

La actriz que da vida a Devi Vishwakumar es muy discreta con todo lo relacionado con su vida sentimental, actualmente no tiene pareja y está enfocada en su carrera. "Creo que soy más fuerte cuando estoy soltera", reconocía en una entrevista para E! a finales de 2022.