Llega a la pantalla 'Red', la mirada adolescente de Disney·Pixar

La adolescencia es quizá la etapa más complicada en el desarrollo de una persona. Es la transición entre la niñez y la madurez, y atravesar esta frontera (que dura de 0 a infinito, según los casos) es un camino difícil porque parece que el mundo a nuestro alrededor se ha vuelto loco, el entorno se vuelve hostil e irreconocible. El cambio es radical porque el individuo se sumerge en un desarrollo a todos los niveles que no tiene vuelta atrás. Al sufrir alteraciones hormonales, se modifica el cuerpo de los niños y niñas, la voz se modula, la estatura aumenta, los pies crecen, a veces el rostro se llena de granos y, sobre todo, se inicia un proceso sin retorno hacia la madurez cerebral, un proceso en el que los miedos, los complejos, la timidez y otras actitudes paralizantes protagonizan estos años.

Eso es precisamente lo que le ocurre a Mei Lee, la niña de 13 años que protagoniza la nueva película de animación de Disney·Pixar. Ella está en plena adolescencia, tiene muchas aficiones e infinidad de amigos, y adora la música, pero su mundo se ve sacudido por las circunstancias y se debate entre comportarse como la niña obediente que es o la rebelde contestona y malhumorada que le sale de dentro. Su madre, Ming, preocupada por la reacción de la niña ante estos cambios, y como todas las madres, no la pierde de vista, lo que a Mei Lee le resulta ciertamente agobiante.

Pero, además, por si las alteraciones que Mei Lee sufre en su cuerpo, en sus relaciones, en sus intereses y en la percepción del mundo que le rodea fueran poca cosa, cada vez que se altera o se emociona demasiado ¡la niña se convierte en un panda rojo gigante! Descabellado, ¿verdad? Pues este hecho creará situaciones divertidísimas, porque el panda gigante llega a provocar sobresaltos, pánico y ternura a la vez (como las reacciones de algunos niños en la adolescencia) que ayudarán a los espectadores adolescentes a percibir su mundo cambiante de otra forma más alegre y positiva.

La adolescencia tiene un color... ¡el rojo!

Dirigida por Domee Shi y producida por Lindsey Collins, los fans incondicionales de las películas Disney tienen un nuevo título pendiente de visionar. Tras animaciones punteras como Del revés (Inside Out) o Soul, el estreno de Red les va a volver locos. Tanto, que no sería de extrañar que alguno de ellos se convirtiera en un panda rojo. Ese panda que, según la madre de la protagonista, es fruto de la relación ancestral de su familia oriental con los pequeños osos panda rojos, pero que podría llegar a identificarse como la representación de lo bestial que puede llegar a ser en los niños el periodo de adolescencia (y muchas veces los adultos no se dan cuenta de ello).

El control de las emociones

Ella, una niña obediente, simpática e ingenua, que toca la flauta, y canta y baila rap con sus amigos en la calle, también es fan incondicional de una boyband llamada 4town. Billie Eilish, la estrella musical del momento, compone la canción Nobody like you de la boyband de la película. El nuevo mundo de Mei Lee se ha vuelto del revés y le lleva a situaciones en las que protagoniza ataques de ira (los estudios, las bromas de los amigos, la hiperpresencia de su madre, sus cambios físicos). En la película se aborda con humor el hecho de que la adolescencia, sinónimo de rebeldía y confusión, muchas veces conduce a perder el control.

Y todos debemos estar alertas para ayudar a los niños durante este proceso. La armonía, cariño y comprensión en las relaciones madre-hija son imprescindibles. De ahí que la amistad y las relaciones fraternales se pongan en valor en esta película tan poco convencional. Así que nada como disfrutar de Red en casita, en familia y con mantita, a partir del 11 de marzo de 2022, en exclusiva en la plataforma Disney + (8,99€/ mes o 89,90€/ año).

