Tamara Falcó rinde homenaje a una de las personas más importantes de su vida desde el paraíso

Tamara Falcó ha hecho un alto en sus vacaciones para rendir homenaje a una de las personas más importantes de su vida, su abuela materna Beatriz Arrastia, que falleció el 22 de agosto de 2022 a los 98 años. "Hoy es el aniversario de cuando Dios llamó a Beba, mi abuela, para reunirse con Él", ha comenzado diciendo junto a esta foto en blanco y negro en la que aparecen juntas. "Hay personas que tienen auténticas alas sobre la tierra y Beba fue una de ellas. No tengo ninguna duda, sé que Dios se la llevó directa al cielo y desde allí ella nos protege", ha añadido. Las palabras de la marquesa de Griñón han emocionado a varias personas de su familia. Ana Boyer ha llenado la pulicación de corazones, al igual que Íñigo Onieva y Cristina Fernández, mujer de su primo Álvaro Castillejo.

"Beba, te echamos de menos. Gracias por haber sido un auténtico ejemplo de lo que es ser una buena persona sobre la faz de la tierra y por haber rezado tanto por nosotros. Sin tus rezos y tu apoyo quizá nunca habría conocido la misericordia de Dios. Te queremos", ha finalizado Tamara.

No es la primera vez que la marqesa de Griñón habla de la influencia que tuvo su abuela en su fe religiosa. "Mi abuela, la madre de mi madre, nació en el campo, en Filipinas, se enamoró locamente de mi abuelo, vivió la II Guerra Mundial y tuvo seis niños. Y tiene esa fe, ese amor inquebrantable... Que conservó incluso cuando se mudó a España, aun cuando en casa nadie iba a misa y nos metíamos bastante con ella", contó en 2021 en El Hormiguero. "De hecho, yo recuerdo cuando en Navidades nos regalaba una misa. Yo, en ese momento, no sabía la importancia de la misa y decía 'la abuela me ha dado un vale'", relató entre risas. Pero "gracias a sus oraciones y perseverancia", Tamara se ha convertido en la mujer que es a día hoy.

Desde su esperadísima boda, celebrada el 8 de julio en El Rincón, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han ido de paraíso en paraíso. Sudáfrica, Zambia, París, Cádiz, Tahití, Bora Bora... La marquesa de Griñón y su marido están disfrutando al máximo de su primer verano de casados y tienen muchas ganas de convertirse en padres lo antes posible.

"¿Cuándo viene el primer hijo?. Para cuando Dios quiera y ojalá quiera. Ya estamos abiertos. Sí, sí, sí. Creo que para después del viaje de novios…", dijo en ¡HOLA! tras pronunciar el sí, quiero. De hecho, habló de la naprotecnología, el método natural que está siguiendo desde hace varios meses para aumentar la familia. "No es un tratamiento de fertilidad como tal, pero te van estudiando tu cuerpo. Aunque es laborioso, es un proceso muy bonito", explicó. "Primero vamos a ir por la vía natural. Por eso me he preocupado en tener el cuerpo sano. Si después tenemos problemas, ya veremos", explicó.

