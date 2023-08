Patricia Pardo desvela cuál es su profesión frustrada: 'Tomo nota para mi próxima vida'

Patricia Pardo se encuentra en uno de sus momentos más dulces. Y es que, tanto en el plano profesional como en el personal, la vida le sonríe. Para ella, este verano está siendo de los más especiales junto a su pareja, Christian Gálvez. Hace unas semanas, era el propio presentador quien anunciaba que se habían casado en secreto y que iban a ser padres de su primer hijo en común. Además, a su regreso a la televisión en septiembre le espera un nuevo reto en Telecinco, Vamos a ver, un programa que en el que tendrá un papel fundamental y en el que seguirá siendo compañera de Joaquín Prat.

Patricia Pardo reaparece tras el anuncio de su embarazo y boda secreta con Christian Gálvez

Durante estas vacaciones, Patricia Pardo ha hecho una parada técnica antes de volver al ruedo y se ha sincerado sobre su pasado y lo que verdaderamente quería haber sido de mayor. Sin embargo, tuvo que tomar una decisión y, por ello, a día de hoy es periodista: "¿Qué hago? ¿Me quedo en Santiago estudiando medicina? Y al final opté por venirme a Madrid y llevo aquí ya... voy a hacer 22 años", desvelaba la presentadora acerca de cuál era su profesión frustrada, y que nada tiene que ver con el periodismo y la comunicación. Patricia ha asegurado que aún sigue pensando en eso, aunque en Madrid haya triunfado como periodista. "Pero sí que es verdad que tuve ese planteamiento. Y hay veces que lo pienso. 'Es que tendría que haber estudiado medicina y quedarme en Santiago'", resaltaba en el pódcast Palabras al microscopio, de la plataforma Podimo.

Los cinco datos más desconocidos de Patricia Pardo, que espera su primer hijo en común con Christian Gálvez

Ante la pregunta de qué especialidad habría escogido de la medicina, Patricia Pardo no lo tiene del todo claro pero sí que le llamaba la atención algún área más que otro: "Era muy jovencita, no tengo ni idea. Pero en aquel momento me atraía mucho la cirugía, ahora igual ya no", se sinceraba. A lo que el presentador, Rafa Rodrigo, y el inmunólogo que le acompañaba, Alfredo Correll, bromeaban con ella en torno a lo que más le pegaba, asegurándole que hubiera sido "dermatóloga" o "ginecóloga": "Tomo nota para la próxima vida, que en esta ya no me da tiempo", decía con una sonrisa.

Patricia Pardo y Christian Gálvez eligen Galicia para abrir un nuevo capítulo en su historia de amor

Una nueva etapa en las vidas de Patricia y de Christian

Esta nueva temporada que empieza en septiembre está cargada de mucha ilusión para Patricia Pardo. Ya no solo por el reto profesional que se le ha puesto por delante, sino también porque será un año de espera a que nazca su primer bebé junto a Christian Gálvez. "Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo mejor de aniversario que colocar un lucero más en nuestro campo de estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", escribía el propio Gálvez en su perfil público, el pasado 29 de julio, anunciando la doble noticia: su aniversario y el embarazo de Patricia. Para la pareja, este será su último verano antes de ser papás. Para el expresentador de Pasapalabra será el primer bebé -por lo que verá cumplido su sueño de ser padre a sus 43 años-, mientras que para la de Santiago de Compostela será su tercer hijo, ya que fue mamá con el que fuera su marido, Fran Márquez.