Los detalles del encuentro de Vicky Martín Berrocal y su ídolo, Michael Jordan: su conversación, el artífice y 'una señal'

Quién le iba a decir a Vicky Martín Berrocal que sus idílicas vacaciones familiares por la Riviera francesa le permitirían conocer a una de las personas que más admira, Michael Jordan. La diseñadora estuvo comiendo en La Guérite, un chiringuito de Cannes con el que quedó fascinada por su idílico enclave. Pero cuando entró esa magia se multiplicó al comprobar atónita que en la mesa de al lado estaba la leyenda del baloncesto, que recientemente ha veraneado en España. Según pasaron los minutos, la emoción se multiplicó ya que pudo saludar al deportista y compartir una breve conversación con él de la que ha dado todos los detalles.

"Me dio la mano y me la besó (todo un gentleman). Yo le dije que era un sueño y un placer conocerle... y terminé diciéndole ¡que Dios te bendiga! Me salió del alma", ha dicho Vicky, fiel a su espontaneidad También ha compartido un vídeo saludando a Michael, un instante que difícilmente podrá olvidar. "Definitivamente, pasará a ser uno de los grandes momentos de mi vida", ha indicado sobre el encuentro casual, propiciado por Domingo Zapata, su mejor amigo y con el que vivió una bonita historia de amor hace años.

El pintor y escultor balear, uno de los españoles más reconocidos internacionalmente, presentó a Vicky y Jordan, quien quedó cautivado con su talento. Zapata se sentó junto al jugador e improvisó una auténtica obra de arte. "Haciendo burratachos con Michael Jordan una tarde de verano", ha dicho. El artista vive en Estados Unidos y ha tenido el privilegio de pintar algunas de sus obras en la casa de campo francesa donde Picasso pasó sus últimos años. Además, ha expuesto en Nueva York junto a Alejandro Sanz, al que animó a mostrar esa faceta creativa menos conocida.

Cuando Vicky entró al local, en lo que iba a ser un plan más de estas jornadas de desconexión, se dio cuenta de que tenía a escasos metros a Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Al verle, no ocultó su emoción: "Sí, esto que ven es verdad. ¡Me va a dar algo! Sentado en la mesa de al lado está el ídolo de mi adolescencia".

Para entender la admiración que siente por el deportista, ha relatado que en la infancia y adolescencia incluso se levantaba a ver los partidos de Michael, que tiene dos oros olímpicos. "Pensaba que nunca iba a conocerlo, y no es que lo haya conocido, es que me ha dado la mano, me ha besado la mano… O sea, estoy en estado de shock", decía. Curiosamente, al día siguiente, las pesas que usaba para entrenar se llamaban Jordan. "¿Es una señal?", se preguntaba entre risas.

Escapada al paraíso

En estos días de desconexión que llegan tras el enlace de su amiga Tamara Falcó con Íñigo Onieva, la diseñadora cuenta con la compañía de las mujeres de su vida: su madre, Victoria Martín Serrano, de la que ha heredado la elegancia y sofisticación; su hermana Rocío, a la que considera su mitad;y su hija Alba, nacida de su matrimonio con Manuel Díaz 'el Cordobés'. Durante el recorrido por la costa gala, ha impactado con su nuevo corte de pelo. Ha dicho adiós a su larga melena y por primera vez se ha atrevido con un short clavicut con el que está espectacular.