Vicky Martín Berrocal y el look vaquero de inspiración dosmilera que le ha cogido prestado a su hija

Hace unos días Vicky Martín Berrocal se convirtió en una de las invitadas más espectacular de la mediática boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva con un traje de inspiración griega de su marca de moda. Y ahora, vuelve a sorprender pero con un registro totalmente diferente para disfrutar de una tarde de verano por las calles de Madrid. Ni lujosos apliques de brillos ni infinitas capas tul, la diseñadora andaluza ha optado por una de las tendencias más buscadas de los útlimos meses que conquista a la chicas de la Generación Z: el vestido denim.

VER GALERÍA

- El look de Vicky Martín Berrocal en la boda de Tamara: vestidazo con capa y un truco de maquillaje

Se trata de un diseño que se ajusta a su esbelta figura, de tirantes, escote redondeado y ajustado al pecho, que le queda por debajo de las rodillas, pero... ¿desde cuándo esta prenda tan dosmilera forma parte de su armario? ¡Sorprendentemente no es suya! Así lo ha confesado ella misma a sus seguidores bajo la publicación en las redes sociales. "Siempre me quejo de que Alba entra en mi armario y me quita la ropa (madres sé que sabéis de lo que hablo, ¿verdad? 😜)… ¡¡¡Pues por primera vez se lo he quitado yo a ella!! A ver qué dice la muchachita".

VER GALERÍA

- El look flamenco de Vicky Martín Berrocal en la preboda de Tamara Falcó

Resulta que este look vaquero que le sienta como un guante, pertenece a la colección veraniega de su hija, la influencer Alba Díaz, quien lo estrenó durante la Feria de Sevilla el pasado mes de abril. Como bien ha confesado, no es la primera ocasión que comparten ropa, pero sí en la que ella se cuela en el guardarropa de su primogénita con la que parece que comparte no solo el buen gusto por la moda, ¡también talla! ¿Quién lo firma? Nada más ni menos que Bershka, y lo encontramos aún disponible en tienda por 35,99 euros.

VER GALERÍA

- Vicky Martín Berrocal y Fabiola Martínez, dos de las invitadas más elegantes en la megafiesta del verano

Vicky ha demostrado la capacidad que tienen los complementos para convertir un vestido supertendencia en uno mucho más especial y elegante. Y lo ha hecho añadiendo una de las piezas más exclusivas que atesora, el carísimo bolso Birkin de Hermés en color marrón con detalles dorados y unas monísimas alpargatas de esparto a sus pies que potencia su bronceado. ¿Volveremos a ser testigos de otra anécdota de moda tan divertida este verano?