La infanta Elena, de estreno en Madrid, muy cariñosa con los actores de ‘Campeonex’

La infanta Elena no ha querido perderse el estreno de la última película de Javier Fesser. Mientras que la actividad de la Casa de S.M. el Rey se ha trasladado ya a Mallorca, a la espera de la llegada de la Reina Letizia y sus hijas y apenas un día después de que el rey don Juan Carlos viajase de nuevo a Sanxenxo, la infanta ha reaparecido en la capital en el estreno de Campeonex, la segunda parte de la película Campeones, que llega a los cines españoles como una de las apuestas fuertes de la cartelera este verano.

La infanta Elena (59 años) siempre apoya a la cultura y esta cita era muy especial: la secuela de la exitosa cinta de Fesser que hace cinco años consiguió tres premios Goya y arrasó en taquilla con tres millones y medio de espectadores. En aquella ocasión, nuestros 'Campeones' se convirtieron en el fenómeno cinematográfico del momento y en esta nueva aventura cambian el baloncesto para probar suerte con el atletismo. El cambio en su título de la 's' por una 'x' es toda una declaración de intenciones, puesto que los chicos serán ahora campeones, pero del espacio virtual. En esta ocasión destaca la incorporación al elenco de actores discapacitados de una joven estrella del mundo virtual, Brianeitor2002, cuya vida nutre el guion y sirve para hablar de valores y de deportividad.

La infanta Elena, que retomaba a principios de junio las actividades de la agenda real apareciendo en El Pardo para una entrega de premios, se mostró muy cariñosa y cercana durante la première, donde la vimos fotografiarse junto al director de la cinta y repartir besos y abrazos a los actores.

Para este evento, la hermana del rey Felipe VI, que no dejó de sonreir en todo momento, eligió un look a base de sahariana, collar y unas cómodas cuñas. El director del filme dijo que “tengo la certeza de que, después de ver esta película, nadie pondrá en cuestión qué pinta una persona como Brian en un equipo de atletismo, de astronautas o de lo que sea, porque hay personas como los actores que están aquí que son el ejemplo perfecto de que imposible no hay nada".

Sus vacaciones lejos de Madrid

Tras esta breve aparición en Madrid, la madre de Victoria Federica y Froilán, seguirá adelante con sus vacaciones veraniegas que muy probablemente la llevarán por Palma de Mallorca y Abu Dabi.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de la Infanta Elena, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!