Fabiola Martínez cuenta cómo se ha enterado del embarazo de Claudia Osborne y analiza los últimos movimientos de Bertín

En medio de la tormenta mediática que ha supuesto la próxima paternidad de Bertín Osborne, que a los 68 años espera un bebé junto a Gabriela Guillén, su hija Claudia Osborne, la menor de las tres que tuvo junto a la recordada Sandra Domecq, ha anunciado que está embarazada por segunda vez. La coach, casada con José Entrecanales desde 2021, va a convertirlo en abuelo por octava vez prácticamente a la vez que va a ser padre de nuevo. La exmujer del cantante, Fabiola Martínez, se ha pronunciado acerca de esta noticia y ha explicado cómo es actualmente la relación con la que ha sido su familia política durante más de dos décadas.

La colaboradora de Y ahora Sonsoles ha contado en el programa que ha sabido que Claudia va a ser mamá de nuevo mediante la prensa y por el momento "no he podido hablar con ninguno todavía". Define a la coach como una persona muy sensible y no se atreve a hablar de cómo la joven ha podido recibir la noticia de que va a tener un bebé que nacerá casi a la vez que un nuevo hermano. "Desde que Bertín y yo nos separamos, la relación no es lo mismo y hay cosas que se quedan en el entorno muy cerrado de la familia, y ahora ya no estoy en ese entorno", ha relatado.

Aunque las circunstancias son diferentes, Fabiola sigue manteniendo un gran cariño a las hermanas mayores de sus hijos y para Claudia solo tiene buenas palabras. "Es muy dulce, como se le ve. Me gusta mucho su manera de ser, siempre centrada, esforzándose por encontrar su camino y saber hacia dónde ir a pesar de que no lo ha tenido fácil", ha dicho. Recuerda que, cuando la coach contó su historia en un libro, Bertín y ella sintieron un impacto al saber por todo lo que había pasado porque "no éramos conocedores de muchas cosas". En este sentido considera que las tres hijas del cantante son muy independientes porque "su madre las educó muy bien y las enseñó a ser unas grandes mujeres, cada una a su manera ha ido resolviendo sus problemas y no son de exteriorizar tanto".

Fabiola, que ha pasado unos días de desconexión en Granada junto a su hijo Carlitos, se ha pronunciado también sobre el último movimiento de Bertín, que este fin de semana denunciaba en un vídeo el "brutal acoso" que está viviendo. "Ha sido una sorpresa, no estaba preparado para ello y se están haciendo a la idea tanto él como el entorno. En el video explica perfectamente que va a responder, va a ser, va a estar... Ahora hay que esperar que las cosas se vayan desarrollando", ha dicho la modelo venezolana, que está dispuesta a conocer al bebé de Bertín y a la niña de Claudia, que se llamará Violeta.

En el citado vídeo, el presentador de Mi casa es la tuya defiende a Gabriela Guillén y la discreta relación que han mantenido, un movimiento que también ha analizado Fabiola. "Está intentando darle el valor que tiene la madre de su futuro hijo, y es respetable. Va a formar parte de su vida para siempre", ha apuntado sobre la empresaria, que en estos últimos días ha explicado que actualmente está distanciada de Bertín "desde que él ha comunicado a la familia que va a ser padre".

