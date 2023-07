Mari Cielo Pajares, de nuevo enamorada, posa con 'los cuatro hombres de su vida'

El apellido Pajares siempre será un referente para el cine español. Y hacía bastante que no veíamos a Mari Cielo Pajares (47 años), la parte femenina del clan familiar, tan bien acompañada. Ha sido en Madrid en el estreno de la nueva película de Santiago Segura, con la que el director vuelve dispuesto a conquistar la taquilla veraniega con 'Vacaciones de verano', una nueva comedia familiar escrita con la actriz y guionista Marta González Vega, con quien ya formó tándem en las taquilleras sagas 'Padre no hay más que uno' y 'A todo tren'.

Alejada ya de las antiguas polémicas familiares televisadas, la también actriz ha posado muy guapa y sonriente con su pareja, el islandés Heidar Arnason (32 años) y los tres hijos de éste. Según ha contado la actriz, la pareja lleva poco más de un año juntos y se conocieron a través de una aplicación de móvil ya que, como ella misma reconoce, tras salir de una anterior relación de once años, la forma de encontrar el amor ha cambiado mucho: "Yo que siempre decía si algún día encontraría al hombre de mi vida, no me imaginaba que iban a ser cuatro y hoy vengo con los cuatro. Él es mi pareja y ellos son mis hijastros, que son sus hijos" ha presentado entre risas.

Como ha confesado, conoció a su novio, que es islandés aunque reside hace años en España, "en una aplicación de citas" y, a pesar de que ha mantenido en secreto hasta ahora esta relación, están a punto de cumplir su primer aniversario y su noviazgo está, como salta a la vista al ver la complicidad que la joven tiene con los pequeños, más que consolidado. "Yo no tenía críos y en un año con tres, de 6, 8 y 11 años y muy bien y feliz" afirma.

Muy enamorada, Mari Cielo ha contado a Europa Press que su padre, que está muy bien de salud aunque continúa con sus problemas de movilidad, ya le conoce porque, está convencida, es el hombre definitivo: "si, ya no le cambio, no hay cosa más bonita ni más buena, al tener mi pareja la custodia compartida podemos seguir viajando, trabajando y haciendo lo que nos gusta".

La interpretación, su vida

A pesar de tener un padre tan conocido dentro del mundo del espectáculo en nuestro país, la pandemia arrasó con todos los proyectos de Mari Cielo: tres películas y dos programas de televisión. Una etapa delicada en la que no obtuvo apenas ingresos. Aún así ha seguido luchando por su su sueño: "Hice ocho años de clásicos en el teatro y después de escribir y dirigir en España me marché a EE.UU. donde tuve mucha suerte. En América empecé en una serie nacional y he conseguido con mi compañía y mis guiones 48 premios internacionales y más de 200 nominaciones". Ahora se enfrenta feliz e ilusionada a su nueva vida en familia.