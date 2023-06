La emotiva confesión de Adela González: 'Sálvame me salvó a mí'

Adela González protagonizó uno de los momentos más emotivos en el último programa de Sálvame. Mientras el fuego consumía los recuerdos más simbólicos del programa, la periodista vasca, de 49 años, miró a cámara y entre lágrimas pronunció el siguiente mensaje: "Un beso enorme a toda La Fábrica de la Tele, a Óscar (Cornejo) y Adrián (Madrid), porque Sálvame me salvó a mí, y vosotros lo sabéis. Jorge Javier, gracias por jugar conmigo y hacerme un hueco en tu cortijo".

- Las emocionantes palabras de la presentadora Adela González tras la muerte de su hija de ocho años

La presentadora fichó por Sálvame en febrero de 2022, casi dos años después de la terrible pérdida de su hija Andrea. La pequeña falleció en mayo de 2020 con tan solo ocho años, víctima del sarcoma de Ewing que le diagnosticaron en 2018. "Y el mundo se puso a sus piés. Hasta siempre vida mía", publicó en aquel momento Adela junto a una foto de la niña en actitud optimista y luchadora en lo alto de un monte, con los brazos abiertos y contemplando la inmensidad del paisaje. Después, la periodista dio las gracias a todos aquellos que lamentaron la muerte de su niña. "Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos los espectadores que me han envíado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia", añadió.

Cuando la cúpula de Sálvame se puso en contacto con ella para presentar el programa, Adela pensaba que se habían equivocado de persona. “Yo le dije a esa persona que se había equivocado de Adela”, recordó, pues llevaba sin hacer programas de corazón desde el año 2000. Pero no se trataba de un error, querían su perfil para dar otro punto de vista, el de una persona que está en casa viendo el programa y no dentro, con un punto de "distancia" y "asombro".

La presentadora aceptó la propuesta y a pesar de ser la última en llegar a la gran familia de Sálvame se convirtió en una pieza indispensable para el programa. Ejerció de presentadora con Jorge Javier Vázquez y también con Terelu Campos y María Patiño. "Con María conecto muy bien, me río mucho, con Jorge conecté yo creo desde el primer momento... ¿Quién me lo ha puesto más fácil? Jorge me lo ha puesto muy fácil, muy fácil. Yo no considero que me lo haya puesto difícil, pero por ejemplo Terelu presenta de otra manera, presenta, de una manera como ha presentado ella siempre, que quizá no esté tan acostumbrada o es más clásica", dijo Adela con total sinceridad.

En este tiempo no ha dado detalles de su vida privada, tan solo ha hecho alguna referencia a la pérdida de su hija, como cuando recordó con tristeza el protocolo que existía en los hospitales en plena pandemia. "Había permisos para ir a los hospitales. Es verdad que había restricciones, pero se podía. No es que tenga dudas, lo tengo superclaro", afirmó mientras el programa hablaba sobre Aless Lequio, cuyo fallecimiento se produjo en mayo de 2020, la misma fecha en la que fallecía su hija.

Adela está casada con Mikel Mas, a quien dedicó unas bonitas palabras por San Valentín. Como vivían separados por motivos de trabajo -él en el País Vasco y ella en Madrid- , la presentadora dijo: "Ya sabéis que para mí la distancia no es el olvido. Yo tendré que esperar al fin de semana para poder celebrarlo…”. Sin embargo, ante la insistencia de sus compañeros, desveló la sorpresa que tenía preparada. "No os quería contar nada pero lo voy a hacer… Mikel, llego en una hora".

El matrimonio forma un gran equipo junto a su hijo Eneko, un niño al que le encanta la naturaleza y las plantas, según contó Adela. La presentadora tiene muy presente a sus dos hijos y los lleva muy cerquita de su corazón gracias a un colgante de plata personalizado.