Elsa Pataky, pura adrenalina con sus hijos montando a caballo y haciendo surf ¡entre ballenas!

No es ningún secreto que la familia que han formado Elsa Pataky y Chris Hemsworth está compuesta por auténticos deportistas. No solo la pareja de actores, sino también sus hijos, que disfrutan mucho con el ejercicio, especialmente al aire libre. Este fin de semana, Elsa ha estado realizando algunas de sus actividades favoritas con los niños. "Menudo fin de semana con mis peques. Saltando a caballo y surfeando con ballenas. No se puede pedir más", ha comentado. Además, ha compartido un vídeo en el que se puede ver lo bien que lo han pasado. Dale al play y no te lo pierdas.

