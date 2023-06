15 días después del anuncio de su ruptura: así es la vida actual de Rachel Valdés y Alejandro Sanz

Han pasado dos semanas desde que ¡HOLA! revelara en exclusiva la separación de Alejandro Sanz y Rachel Valdés después de más de tres años juntos, cuando la artista abandonaba la casa que ambos compartían tras sufrir una fuerte crisis de pareja por un desgaste en la convivencia. Desde entonces, sus vidas ha experimentado cambios notables a nivel personal y el último ejemplo lo tenemos este mismo sábado, con el viaje que ha hecho ella hasta su país natal para poner tierra de por medio y refugiarse en La Habana.

Su hija Manuela, el apoyo incondicional de Alejandro Sanz tras su ruptura con Rachel Valdés

Era la propia pintora de 32 años la que compartía una bella y soleada imagen suya desde la capital cubana, foto que acompañaba con la letra de la canción Habáname de su compatriota Carlos Varela. "Habana, Habana. Si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor", reza la estrofa de esta balada con la que seguro Rachel se siente muy identificada.

Alejandro Sanz recibe un mensaje de Shakira tras dar un giro profesional

De momento se desconoce si la ex de Alejandro Sanz ha cruzado el charco para quedarse allí una temporada, o se trata de un viaje con fecha próxima de retorno a nuestro país. Lo que es seguro es que cuando se marchó con todas sus pertenencias del domicilio madrileño en la urbanización de Somosaguas donde vivía con el cantante, ella puso rumbo a Barcelona para instalarse allí con su hijo Max (8 años).

Jaydy Michel habla sobre la situación que atraviesa su ex, Alejandro Sanz

Este fin de semana, mientras Rachel Valdés se inmortalizaba desde Cuba, el intérprete de Corazón partío ofrecía a casi ocho mil kilómetros de distancia un multitudinario concierto en el Palau Sant Jordi de la Ciudad Condal. "El recuerdo de esta noche nos va a perseguir el resto de nuestras vidas. Como los amores platónicos", ha escrito el artista con emoción en referencia a lo que aconteció dentro del pabellón, donde interpretó dúos con Niña Pastori y Manolo García (exvocalista del mítico grupo El último de la fila).

Primeras palabras de Alejandro Sanz tras su ruptura con Rachel Valdés

No cabe duda que Alejandro ha encontrado en su gira por el territorio nacional el mejor bálsamo a la difícil situación anímica por la que atraviesa, con el apoyo de grandes compañeros de profesión como los citados o el calor incondicional de sus miles de fans. En este sentido, el cantante de 54 años mostraba hoy con gran agradecimiento los numerosos regalos que recibió ayer de sus seguidores y le hicieron llegar a su camerino.

Condenado a pagar 3 millones de euros por el impago de unas propiedades en Miami

Lo que no habrá sido para nada de su agrado es la noticia que se acaba de conocer y es la condena impuesta a la estrella internacional de la música, según la cual tendría que abonar 3 millones de euros por el impago de unas propiedades de lujo en Miami. Al parecer, según informa El Mundo, se trata de un dictamen del juzgado de primera instancia número 47 de Madrid que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía.

Sobre el origen del litigio, esto supone la ejecución de una sentencia contra el artista por la Corte de Miami hace dos años, que le imponía esa pena a la que tendrá que hacer frente ahora con su patrimonio personal (por lo que ya se prepara el embargo de sus bienes). Duro revés judicial para él en plena etapa de cambios y golpes en lo más hondo de su corazón que incluyen, además, el cambio de discográfica de Universal a Sony.

Todo ello sin olvidarnos de los preocupantes mensajes que Alejandro Sanz compartió justo antes de conocerse su ruptura con Rachel Valdés, donde confesaba que "estoy triste y cansado. Trabajo para que se me pase... pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero", rezaba su texto. Posteriormente, aclaró que "he tenido un brote fuerte y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que el sol está de camino", tranquilizaba.

Incluso, tras separarse de su pareja, tuvo que salir al paso de algunas críticas hacía ella lamentando que "estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", señalaba de forma tajante. "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte", le decía por último a su ex.