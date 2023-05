Rachel Valdés inaugura su exposición en Madrid con la destacada ausencia de Alejandro Sanz, ¿dónde estaba?

Tras muchos años de trabajo, Rachel Valdés ha podido inaugurar su nueva exposición. Bajo el título de 'Piscinas', se trata de una muestra muy especial para la artista cubana, ya que es la primera que hace de manera individual en Madrid. "Un día importante y, la verdad, es que estoy feliz y deseosa de ver la muestra, que llevo mucho tiempo trabajando en esta exposición", confesó a su llegada a la Galería La Cometa, donde tuvo lugar la presentación.

Rachel, de 33 años, se mostró muy emocionada y orgullosa de que esta exposición por fin vea la luz. Está compuesta por 20 piezas (acuarelas, fotografías, dibujos digitales...) con las que propone un viaje a su ciudad natal tomando como referencia las piscinas abandonadas que se encuentran en La Habana, como el centro deportivo donde dio sus primeras clases de natación. "Me llamaba mucho la atención como aquel lugar, casi siempre, tenía las piscinas vacías. Aquellos agujeros de forma rectangular me parecían como edificios enterrados, enormes profundidades. Hoy los veo como una especie de monumentos al olvido, templos que invitan a la introspección y la contemplación", confesó recientemente.

La novia de Alejandro Sanz, que lleva trabajando en esta muestra más de diez años, ha querido acompañar estas obras de una instalación sonora que reproduce "el sonido del último aguacero que escuché en La Habana". En 'Piscinas' (que se puede ver hasta el 16 de junio) prima el color azul, "un tono místico que está en todas partes", dice Valdés, que cuenta que en la mesita de noche tiene un libreta: "Antes de dormir me vienen ideas, a veces las anoto, en lugar de hacer un boceto y a la mañana siguiente las materializo en el estudio", ha dicho en declaraciones a la agencia EFE.

Rachel Valdés, una artista plástica cuyas obras han revolucionado varios rincones del mundo como Times Square en Nueva York, los lagos de Utah o las plazas de La Habana, contó con el apoyo de muchos amigos y rostros conocidos que quisieron acompañarla en su gran día. Es el caso de la actriz Silvia Abascal o la cantante Lorena Gómez, que no se perdieron la exposición.

El que no pudo acompañarla fue el propio Alejandro Sanz, que se encontraba a miles de kilómetros de distancia. El cantante madrileño se encuentra de gira al otro lado del charco y estos días tiene varios conciertos en Argentina, sin embargo, quiso mandarle todo su amor y su apoyo en este día tan importante para Rachel. "Esa exposición no me la pierdo por nada", ha escrito junto a varias imágenes de la muestra de su chica.

Tras causar furor en México y Colombia, el intérprete de Amiga mía ha estado en las ciudades de Córdoba y Rosario y ahora le toca el turno a Buenos Aires, donde actuará el 5, 6, 11, 12 y 14 de mayo. Después regresará a España para continuar con sus shows recorriendo diferentes lugares del territorio nacional desde el 3 de junio hasta el 3 de agosto.