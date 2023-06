Las lágrimas de Aitana durante su primera actuación de 'Las babys', con Sebastián Yatra como su fan número uno

Loading the player...

Aitana y Sebastián Yatra lo han vuelto a hacer. Han llenado el Estadio Metropolitano de Civitas, durante la OMG! LaLiga Music Experience. La primera en subirse al escenario ha sido la intérprete de Los Ángeles. Ha sido recibida por todos sus seguidores entre aplausos y vítores. El momento más emocionante ha sido cuando la artista ha dado el do de pecho con su tema, Vas a quedarte y no ha podido aguantar las lágrimas. También ha querido regalar a los presentes la primera actuación en público de Las babys y una canción inédita que sacará en los próximos meses. Sebastián Yatra ha estado observando a su chica desde las gradas y se ha convertido en su fan número uno cantando sus temas. El intérprete de Tacones rojos también ha subido al escenario y ha puesto a todo el público de pie con su tema Pareja del año. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

