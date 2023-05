¡Rugen los motores! El orgullo de Mónica Pont al ver a su hijo en acción sobre el asfalto

Es la persona más importante de su vida y, cada vez que pasa tiempo con él, sus ojos tienen una luz especial y un brillo diferente. Mónica Pont no puede estar más feliz cuando disfruta de la compañía de su hijo, nacido del matrimonio que tuvo la actriz con el empresario Javier Sagrera. La relación de la intérprete catalana y su exmarido, que se casaron en 2002 y se divorciaron un lustro después, dio como fruto al que hoy es una de las grandes promesas de nuestro automovilismo.

"Orgullo de madre", expresaba la modelo y presentadora de 52 años este fin de semana al tener la oportunidad de ver a su vástago en acción sobre el asfalto. El jovencísimo piloto, que compite en la nueva categoría denominada Eurocup-3 en el equipo de Álex Palou, lo daba todo en el circuito Motorland de Aragón bajo la atenta mirada de su progenitora. Antes, ambos aprovechaban la ocasión para inmortalizarse de manera muy cariñosa en uno de los garajes del recinto.

Javier, que se llama como su padre, sigue asombrando con tan solo 19 años y es evidente que tiene en Mónica a su mayor fan. "Cuando me contó lo que quería ser, se me congeló el corazón y me dije: 'Tienes dos opciones: sufrir el resto de tu vida o disfrutar y apoyarlo'. Aposté por lo segundo", nos confesaba ella misma el pasado enero en un excepcional reportaje de ¡HOLA!.

Preguntada por si le gusta seguir en vivo las carreras, la actriz de míticas series como Hostal Royal Manzanares o Tío Willy admitía que "¡me encanta! Además, él no se queda atrás sino que va buscando todo el rato por dónde puede adelantar. Conozco muy bien su manera de conducir y adivino lo que va a hacer cuando le veo intentar hacer una maniobra", señalaba.

¿Y qué ha heredado de ella?: "Creo que nos parecemos en la altura y el carácter. Los dos somos tercos, aventureros, nos ilusionamos con las pequeñas cosas y tenemos mucho tesón", decía Mónica Pont. El joven, por su parte, explicó que "mi familia siempre ha sido muy aficionada al mundo de la gasolina. De hecho, mi padre fue piloto de rallies y compañero de escudería de Carlos Sainz. Quizá, sea ese el motivo de que me haya gustado siempre muchísimo este deporte".

Además, sobre su anterior paso por la Fórmula 3 británica, reconocía Javier que "coger las maletas con dieciséis años para emprender un viaje solo y sin fecha de regreso ha sido, sin duda, la experiencia más enriquecedora de mi vida". Eso sí, a la vez, no ocultaba los sacrificios que supuso todo ello ya que le privó de pasar más tiempo con los suyos: "Me ha hecho perder una gran etapa de mi adolescencia", explicaba, aunque la meta final es el poder cumplir sus sueños.

