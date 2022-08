Mónica Pont, tras el grave accidente en el que casi pierde la vida: 'Tuve una experiencia astral'

Mónica Pont se ha sobrepuesto a uno de los momentos más impactantes de su vida: el accidente de coche que tuvo el pasado mes de diciembre de 2021. Era a principios de año cuando la propia actriz comunicaba a través de su perfil público lo que le había ocurrido semanas atrás. Tras regresar de una fiesta en México, su coche impactó y tuvo un grave accidente del que ahora ya está totalmente recuperada: "Hace poco más de un mes casi pierdo la vida en un accidente de automóvil", desveleba a todos sus seguidores. Ahora, aunque ese instante haya quedado en el pasado, Mónica Pont lo recuerda con tanto detalle que parece que fue ayer cuando sucedió.

Mónica Pont y su sobrecogedor testimonio: 'Casi pierdo la vida en un accidente de automóvil'

La actriz ha desvelado que estaba segura que ese accidente marcó un antes y un después tanto en su vida personal, como en su carrera profesional. Ella misma ha explicado que en el accidente perdió una ceja, un párpado y parte del cuero cabelludo: "A mí se me despegaba parte de la cabeza, estaba llena de sangre", recordaba Mónica en Viernes Deluxe. Tras el brutal choque, Pont ha desvelado que "Durante media hora yo estuve en coma, estuve muerta, y tuve una experiencia astral", explicando que ella pensaba que todo era un sueño cuando se despertó dentro del coche. "Pensaba que era un sueño, yo veía mi coche destrozado desde fuera y a las personas gritando que había habido un accidente, estaba fuera de mi cuerpo", añadía la que fuese concursante de ¡Mira quién salta!, dejando muy impactados a todos los allí presentes.

Hablamos con Mónica Pont tras su aparición sorpresa en 'Luis Miguel, la serie': 'No sabía a qué comunicadora española iba a interpretar'

A pesar del shock del momento, Mónica Pont tuvo la valentía de decidir a quién debían llamar los servicios de emergencia para que la fuesen a atender: "Les dije que era actriz y que mi cara no podía quedar desfigurada, que llamasen a mi médico estético", decía la intérprete de telenovelas, pensando únicamente en su médico de confianza para la reconstrucción de su rostro por su profesión. De hecho, este consiguió hacerlo y apenas le han quedado secuelas físicas del brutal accidente de coche. "Me cosieron durante tres horas", explicaba Mónica Pont, quien saltó a la fama en los años 90 como actriz y presentadora de televisión.

Del accidente que sufrió a la relación con su hija: todo sobre la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'

Mónica Pont ha retomado la relación con su hijo Javier Sagrera -que acaba de cumplir 18 años-, de quien se distanció tras su divorcio tan sonado: "Cuando mi hijo se enteró de mi accidente, cogió un avión y vino a México a cuidarme. Con la distancia, me ha echado de menos. No tenerle cerca ha sido lo peor que me ha pasado", recordaba. Según había contado anteriormente en su perfil público, la culpa del grave accidente de coche fue suya: "Me despisté mirando el teléfono y no llevaba el cinturón de seguridad puesto, por lo que no saltaron los air bags del coche y por eso me hice tanto daño. No hay juicios, las compañías de seguros arreglaron todo", apuntó en su momento sobre lo que había sucedido.