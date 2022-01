Mónica Pont y su sobrecogedor testimonio: 'Casi pierdo la vida en un accidente de automóvil'

Mónica Pont acaba de celebrar su cumpleaños más especial. Según ha compartido con todos sus seguidores, a finales de año sufrió un accidente de tráfico que pudo costarle la vida. Por eso, haber celebrado otra vuelta al sol en un lugar de ensueño, México, y rodeada de grandes amigos, es, sin duda, el mejor de los regalos. "Hace poco más de un mes casi pierdo la vida en un accidente de automóvil", ha confirmado junto a varias fotos en las que aparece brindando por haber cumplido, sana y salva, un año más. "Gracias a mis buenos amigos que me ayudaron y, sobre todo, a mi querido amigo el cirujano Edmundo Guadarrama, hoy puedo celebrarlos y seguir poniendo esos años a mi vida", ha añadido emocionada. "Hoy más que nunca creo que hay que celebrar todo en esta vida, el día a día, el estar vivo, tener salud, tener amigos, tener a tu familia y rodearte de la gente que te quiere y se preocupa por ti… ¡Brindo por todos ellos!", ha finalizado mientras posa con la mejor de sus sonrisas y celebra "estar viva".

Mónica Pont, de 51 años, atraviesa una etapa muy dulce. Está volcada en su trabajo y cada día se siente más orgullosa de su único hijo, Javier Sagrera, que cumplió la mayoría de edad el pasado 12 de enero. "Mi niño deja de ser un niño y se convierte en un hombre. Cumple ya 18 años. Si hecho la vista atrás solo me vienen bonitos recuerdos contigo. Cuando estamos juntos todo lo que nos pasa lo convertimos en anécdotas divertidas y aunque estemos en el peor momento lo convertimos en el mejor", publicó la intérprete junto a un vídeo de su hijo.

Con motivo de esta fecha tan señalada, madre e hijo posaron en ¡HOLA! y descubrimos que el joven es una de las promesas del automovilismo español. "Desde pequeñito tuvo muy claro que le apasionaba el mundo del motor y que era a lo que realmente quería dedicarse", declaró la actriz. "Es un hombre con las ideas muy claras, apasionado y obsesivo con su trabajo", aseguró.

La intérprete vive actualmente entre Los Ángeles (Estados Unidos) y Ciudad de México, lugares en los que ha retomado su carrera de actriz. Ha trabajado en Luis Miguel, la serie y en Mi fortuna es amarte, que se emite en la cadena Televisa. Javier, por su parte, reside casi todo el año en Inglaterra, cerca de la fábrica donde está su escudería, en Fórmula 3, y llevan la distancia lo mejor posible. "Intentamos vernos cuando él no está compitiendo y yo no estoy grabando, y por FaceTime todas las semanas. Él sabe que le quiero y yo sé que me quiere. Hoy eso, es lo único que me importa", confesó Mónica en una entrevista concedida a HOLA.com.

