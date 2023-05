Taylor Lautner responde contundente a quienes critican su cambio físico

Taylor Lautner ha dicho basta ya. El intérprete, de 31 años, se convirtió en uno de los actores más deseados de la gran pantalla entre los años 2008 y 2012 gracias a la saga Crepúsculo, protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson. Entonces su impresionante físico y el romántico papel de Jacob acaparó titulares situándole como un auténtico sex symbol. Con el paso de los años el intérprete fue cambiando su imagen mostrando un aspecto más maduro dejándose barba. Este cambio no ha gustado demasiado a quienes le siguen, desacuerdo que ha manifestado en sus perfiles sociales con numerosos comentarios fuera de lugar (“no envejeció bien” y “parece tan mediocre” son algunos de ellos). El artista se ha cansado de las críticas y ha respondido con contundencia.

¡Ya es un hombre casado! Tras tres años de relación, Taylor Lautner ha pasado por el altar con Tay Dome

“Si esto fuera hace 10 años, hace cinco, tal vez incluso hace dos, tres años, realmente me habría molestado. Me habría hecho querer meterme en un hoyo y no salir” comenta. Asegura que está orgulloso de lo bien que se siente física y mentalmente a sus 31 años, pero que este tipo de críticas pueden afectar mucho a nivel psicológico. “Si otorgas valor a lo que los demás opinan de ti, entonces sufrirás las consecuencias. Si pones tu valor en saber quién eres, qué es importante para ti y qué amas, ese tipo de cosas no te afectarán. No voy a mentir, no voy a decir que no me moleste, pero no me hace cuestionarme quién soy” aclaró.

Al finalizar este breve clip hizo un llamamiento a los que escriben este tipo de comentarios, animándoles a que piensen en los demás antes de expresarse de esta manera. “Sed agradables los unos con los otros, no es tan difícil” concluyó. Uno de los autores de los citados mensajes reconoció su error y alabó la actitud de Taylor por lo que parece que sus palabras tuvieron efecto entre sus detractores.

Después de su papel en Crepúsculo, Taylor Lautner ha participado en títulos como Niños grandes 2, Persiguiendo un sueño, Scream Queens, Sin salida o Jugar en casa. En lo que se refiere a su vida sentimental, salió con la cantante Taylor Swift tras rodar juntos Valentine’s Day y con Billie Lourd. A finales del pasado 2022 se casó con Taylor Dome, después de tres años de relación. La curiosidad acerca de este matrimonio es que ella adoptó el apellido de su marido por lo que ahora ambos se llaman Taylor Lautner.