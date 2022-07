Ni te imaginas quién era el amor platónico de Tay Dome, prometida de Taylor Lautner, cuando era pequeña

Loading the player...

Taylor Lautner y Tay Dome anunciaron su compromiso a finales de noviembre. Tras tres intensos años de amor, decidieron dar el gran paso y compartieron la feliz noticia con sus seguidores. "No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo“, comentó el actor, quien saltó a la fama por su papel en la película Crepúsculo. En su relación no falta romanticismo… ni tampoco sentido del humor. Tay ha revelado quién fue su crush o amor platónico cuando era pequeña y, curiosamente, se trata de uno de los protagonistas de la saga vampírica… pero ¡no es Taylor! Dale al play y no te lo pierdas.

