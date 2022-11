¡Ya es un hombre casado! Tras tres años de relación, Taylor Lautner ha pasado con el altar con Tay Dome

Taylor Lautner es oficialmente un hombre casado. El protagonista de Crepúsculo se ha dado el sí quiero con su novia Tay Dome este sábado en una íntima ceremonia que ha tenido lugar en la finca bodeguera de Epoch Estate Wines, situada a pocos kilómetros de la ciudad de Robles (California). La pareja, que se ha mostrado de lo más sonriente en todo momento, ha formalizado así su gran amor tras tres años de noviazgo y una romántica pedida de mano, que, perfectamente, podría estar sacada de una película.

La novia ha lucido de lo más radiante con un vestido de tul vaporoso con diferentes flores bordadas a lo largo de la falda y el velo. Por su parte, el actor ha optado por una de las fórmulas más clásicas en hombres, con un traje de chaqueta corta negro, camisa, blanca y pajarita. Otro de los detalles más curiosos se podía apreciar en los atuendos de las damas de honor que han acompañado a la novia hasta el altar, que, siguiendo la tradición norteamericana, han utilizado estilismos combinados en color verde botella.

Antes de este gran día, los novios también agasajaron a sus invitados con una cena de preboda, con temática en blanco y negro y repleta de flores y rica comida. Igualmente, Tay Dome disfrutó de una gran despedida de soltera en un viaje con amigas que la hicieron practicar para su boda vistiéndose de novia con un particular disfraz en el que predominaba la tendencia barbie-core.

Taylor Lautner y Taylor Lautner

En una entrevista que el actor concedió recientemente a Kelly Clarkson comentaba uno de los aspectos más curiosos de su relación, y que había sido motivo de bromas variadas en su círculo más cercano, es que cuando contrajera matrimonio su mujer y él iban a convertirse 'en la misma persona'. Esto se debe a que ambos se llaman Taylor (un nombre unisex) y al pasar por el altar la enfermera había tomado la decisión de adoptar el apellido de la estrella de Abduction, pasando a ser la señora Taylor Lautner.

Lejos de esta pequeña anécdota se nota que los recién casados derrochan amor por los cuatro costados. Buena muestra de ello son sus perfiles sociales, donde es de lo más habitual ver algunas de sus emotivas declaraciones, en las que se definen no solo como amantes, sino también como amigos y compañeros de camino, tanto en los buenos como en los malos momentos. "Me calmas cuando tengo ansiedad, me haces reír demasiado. Haces que cada día contigo sea el más especial. Y lo más importante, me haces ser mejor persona. No tengo palabras para agradecerte lo que me has traído a mi vida. Te quiero para siempre", escribía en uno de sus post el artista que ha visto cómo su sueño de una vida eterna con la mujer de su vida se ha hecho realidad.

