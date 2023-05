¡Alana Martina volando por los aires! El vídeo más divertido de los hijos de Georgina bailando con un final inesperado

Loading the player...

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pueden presumir de la preciosa familia numerosa que han formado juntos, donde sus hijos siguen demostrando que tienen talento de sobra para seguir la exitosa estela de sus padres. En esta ocasión, Alana Martina, Eva y Mateo han dado el do de pecho con la canción Peaches de Super Mario Bross: la película. Los pequeños, de tan solo 5 años, se han marcado un baile de lo más simpático y divertido. A pesar de que Alana ha sufrido un pequeño percance no ha paradon de cantar ni un solo segundo. Por su parte, el hijo la influencer ha acaparado todas las miradas y ha revolucionado las redes por ir vestido con la equipación del Barça. ¡Dale al play y no te pierdas el vídeo!

