Así será el primer verano de Aitana con Sebastián Yatra: te contamos sus planes tras un año de cambios

Corren buenos tiempos para Aitana Ocaña. A falta de un mes para que la época estival dé comienzo, la cantante natural de San Clemente de Llobregat se encuentra ultimando detalles para afrontarla, una temporada muy especial para ella, pues la iniciará soplando las velas de su 24 cumpleaños, y que este 2023 cobra especial importancia. Además de ser su primer verano como pareja sentimental de Sebastián Yatra, la intérprete se encuentra en la cima de su carrera tras el arrollador éxito de su álbum 11 Razones, dar un giro a su registro musical y animarse a participar en festivales después de varios años en la industria. Y no solo eso: repasamos, una a una, las metas que la talentosa joven ha alcanzado en los últimos meses y sus planes de cara a las próximas semanas.

Aitana, que participará en tres festivales este verano que se desarrollarán durante el mes de junio, ha confesado sentirse muy feliz ante este nuevo desafío para el que ya ha iniciado la cuenta atrás. "La verdad es que estoy muy emocionada porque he empezado ya los ensayos de los festivales que tengo en junio. Solamente tengo tres festivales, tres únicas fechas, y en verano no voy a tener nada más", ha contado visiblemente entusiasmada a través de su perfil social, en el que ya ha superado la cifra de los tres millones y medio de admiradores. Con ellos ha querido compartir el gran trabajo que, arropada por su equipo, está desarrollando para cumplir con los compromisos y ofrecer a su público shows de calidad.

"Estamos preparándonos únicamente para esos festivales. Va a ser algo diferente, y luego ya en la gira y en el tour, que vendrá más adelante, va a ser ya distinto, con el nuevo disco. Pero ahora vamos a hacer un mix de cosas que creo que va a ser muy especial y muy bonito", ha agregado minutos antes de compartir el cartel de cada evento: el OMG La Liga Music Experience, que se celebrará el 16 de junio en Madrid y en el que subirá al mismo escenario su novio, el O Son do Camiño, que tendrá lugar un día después en Santiago de Compostela, y, por último, el My Fest 2023, el 24 de junio en Santander. Será una vez concluidas todas estas citas alrededor del territorio nacional cuando Aitana, que está inmersa en la preparación de su tercer disco, αlpha, desconecte y disfrute de las altas temperaturas junto a los suyos, en especial con el compositor colombiano.

Los últimos meses han sido un no parar para la catalana, tanto en el ámbito profesional, como en el personal. Mientras que en su faceta como artista no hace más que cosechar éxitos y los adelantos de su nuevo álbum han sido muy bien recibidos por sus fans, así como el reciente estreno de La Voz Kids 2023, programa en el que ejerce como coach, en su intimidad también ha habido sustanciales cambios. Desde su mudanza a una nueva casa en Madrid tras la ruptura con su expareja, Miguel Bernardeau, hasta su cambio de look, ahora con una melenita corta pero manteniendo su característico flequillo, pasando por haber logrado aprobar el carnet de conducir. Todo son buenas noticias para la catalana, que ya se ha dejado ver conduciendo por la capital con Yatra de copiloto y en actitud cómplice y risueña.

Además, este verano Aitana celebrará por primera vez su cumpleaños con el artista nacido en Medellín, con el que su familia y su círculo tiene una muy buena sintonía. Es probable que ambos aprovechen algún momento de desahogo laboral para poner rumbo a la tierra de la exconcursante de Operación Triunfo, de igual modo que para realizar alguna escapada a la playa, un entorno que encanta a la feliz pareja, que recientemente viajaron a República Dominicana. Por su parte, Yatra ha llegado a acuerdos con varios festivales en España, eventos que ocuparán buena parte de su agenda durante la primera quincena de julio. De ese momento en adelante y hasta mediados de septiembre, mes en el que ha confirmado una fecha en Miami, estará más libre y podrá exprimir los días de la mano de su novia.

