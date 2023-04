Estas son las prendas vaqueras preferidas de Aitana para la nueva temporada

El estilo de Aitana ha cambiado radicalmente desde sus años en OT, pasando de las tendencias más dulces a la arriesgada moda de principios de los años 2000, pero si algo se ha mantenido intacto es su idilio con los vaqueros, el pantalón más resistente y estiloso, en todos sus diferentes cortes. ¿Sabes cuáles se llevarán en los próximos meses? Esta temporada Primavera/Verano, la intérprete de Los Ángeles no solo está sacando nueva música... ¡También nos desvela estos secretos de moda!

Los vaqueros preferidos de Aitana

Desde su invención en 1873, hace exactamente 150 años, los Levi’s 501® son sinónimo de confort y estilazo. El primer vaquero de la historia no solo es el más duradero sino el que mejor sienta a casi todos los tipos de cuerpo, así que Aitana no ha dudado en colaborar con la icónica firma para seleccionar, entre todos sus modelos, aquellos que más le gustan de cara a la primavera.

Aitana ha escogido el nuevo 501® 81, que adapta la silueta unisex del primer 501® a la figura femenina, con el tiro altísimo y la pierna más estrecha, estilizándola al instante. El detalle de franja lateral en otra tonalidad, así como el bajo deshilachado del pantalón, aporta esos aires juveniles, más cañeros, que identifican a la cantante.

Del esmoquin canadiense a la sobrecamisa que resuelve tus looks

La colección, que fue bautizada Spring Icons by Aitana, se compone por una serie de total looks de prendas tan esenciales que puedes combinarlas con cualquier otra prenda de tu armario. Aitana apuesta, sobre todo, por la tendencia del esmoquin canadiense, también llamada denim on denim, que nos invita a combinar varias piezas de tejido vaquero en un mismo estilismo, como este chaleco al estilo de la emblemática Trucker Jacket de Levi's.

Las potenciales combinaciones para estos básicos de fondo de armario son prácticamente infinitas, pero la artista propone, en una línea más casual, el uso de la sobrecamisa masculina de algodón en distintos colores. Si bien podemos conjuntarla con piezas más sofisticadas cuando la ocasión lo amerita, en su día a día, Aitana opta por conjuntarla con un top de punto, pantalones 'cargo' y zapatillas blancas. ¡Más fácil, imposible!