Aitana reafirma el regreso del 'animal print' con su look de fiesta más salvaje

Ha sido definido como uno de los estampados que nunca pasan de moda, algo que llevamos décadas comprobando, especialmente desde que Christian Dior lograse popularizarlo de forma definitiva a comienzos de los 50. El animal print se ha convertido en una corriente atemporal que, sin embargo, goza de especial atención esta temporada. Y es que parece que las celebrities se han propuesto llevarlo en todo su esplendor: si hace unos días era Paula Echevarría quien lo apostaba todo con un mono de leopardo, esta vez le ha tocado el turno a Aitana. Hace días que la cantante aterrizó en Los Ángeles junto a Sebastián Yatra, un viaje que tiene como propósito trabajar en su nuevo disco, como dio a entender en redes sociales. ¡Pero también algo más!

Y es que la artista parece haber acompañado al colombiano a la after party de los Premios Grammy, celebrados en esta misma ciudad, y para la ocasión ha apostado por un minivestido de lo más salvaje. Se ha sumado a esta tendencia con una original pieza con tejido de tul, un diseño de la firma italiana The Attico, cuyos atrevidos vestidos no suelen faltar tampoco en el armario de Hailey Bieber o Kylie Jenner. La catalana escogía el modelo Fran (1.450 euros), con estampado de tigre en blanco y negro, que cuenta con drapeado delantero y dos anillas metálicas con doble tela.

La propia Aitana compartía hace unas horas su atuendo a través de redes sociales, una elección con la que no solo reafirma el regreso de este estampado, sino también el cambio que hemos presenciado en su armario. Y es que la cantante ha ido moldeando un estilo algo más atrevido, en el que destaca su apuesta por la corriente Y2K o los conjuntos ceñidos, asimétricos y de osados estampados. Algo que no solo aplica en su día a día, sino también sobre el escenario, donde no faltan los monos de lentejuelas o los vestidos asimétricos al más puro estilo Rosalía, pues ambas comparten a la misma diseñadora, la española Pepa Salazar.

¿Y cómo sabemos que Aitana asistió a la fiesta celebrada después de la ceremonia de los Grammy? De ella no hubo rastro en la alfombra roja, donde muchos esperaban que posase junto a Sebastián Yatra, uno de los nominados de la noche. Pero sí asistió al evento posterior, según hemos sabido a través de su maquillador. "Tengo una cita con otra celebrity que va a los Grammy, bueno, a la after party. Es la primera vez que la maquillo, deseenme suerte", comentaba en redes sociales el maquillador Luis Torres, desvelando después un vídeo de Aitana con el resultado de su trabajo y confirmándolo también con otra imagen.