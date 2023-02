¿Se ha inspirado Paula Echevarría en Anne Hathaway para crear su look más arriesgado?

No resulta extraño ver innovar a Paula Echevarría en sus diferentes conjuntos de invitada. La colaboradora de Got Talent es una auténtica apasionada de la moda y no duda en experimentar con las últimas tendencias. Faldas tableadas, botas de cowboy, pantalones de tiro bajo, doble denim... Puede hacer check con todas estas corrientes que ha introducido últimamente en su armario. Sin embargo, se guardaba anoche una sorpresa para asistir al evento que Samsung celebró en Madrid para presentar su nueva gama Galaxy S23. La embajadora de la firma llevó el que muchos han calificado ya como su estilismo más arriesgado: un mono estampado que poco tiene que ver con sus últimas elecciones.

Con esta pieza tan llamativa posaba en la alfombra roja, un mono largo ajustado con estampado de leopardo y que contaba además con destellos satinados en la tela. Con bolsillos frontales y una franja que realzaba la cintura, destacaba también por las maxihombreras de inpiración ochentera. Un look de lo más salvaje que Paula quiso defender recurriendo a la técnica que las amantes de este print aplican al combinarlo: introducir el color negro para rebajar cierta intensidad, que en su caso, hizo a través de unas botas mosqueteras con tacón y puntera, de Luis Onofre.

Esta vez dejó el minimalismo a un lado agregando detalles que no pasaron inadvertidos, como el gran brazalete dorado o el collar de cadenas con el que completó su atuendo, a juego, por cierto, con las tachuelas que adornaban la parte trasera de sus botas. En cuanto al peinado, la influencer se decantó por un semirecogido al más puro estilo Y2K, con una coleta alta y tirante, dejando sueltos dos finos mechones sobre la frente, un sencillo truco para enmarcar el rostro.

¿Se habrá inspirado en el look viral de Anne Hathaway?

Aunque este estampado felino resulte completamente atemporal y se haya mantenido intermitentemente presente durante décadas, últimamente parece haber cobrado más fuerza que nunca. Y es que las celebrities parecen estar apostando por el en su forma más opulenta: Anne Hathaway lo demostraba con el conjunto viral que llevó al desfile de Valentino durante la reciente Semana de la Alta Costura de París. La actriz sucumbió al encanto del animal print con un total look de la firma formado por un minivestido y unas medias de pedrería, con zapatos y bolso a juego.